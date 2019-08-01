Ava giden avlandı
Bunların böylesine "Amerikan gücünü" kullanabilmelerinin temelinde, "ABD'nin ulusal ve global çıkarları ile İsrail'in menfaatlerini her zaman örtüştürebilme" başarıları var. Bunun için yapmayacakları entrika, göze alamayacakları risk, harcamayacakları ülke ve kullanmayacakları maşalar yok!
Stratfor'un raporunda Türkiye ile ilglli tesbitler ve öngörüler doğru! Bu asrın yükselen belirleyici bölgesel ve küresel gücünün Avrasya'da, Ortadoğu'da Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika'da, Akdeniz'de ve Okyanuslar'da Türkiye olacağı öngörüleri vizyonlu her stratejistin paylaştığı ve buna göre pozisyon aldığı bir öngörüdür!
Zaten bundan dolayı Stratfor kendilerince muhteşem sayılacak plan ve projeleri devreye soktular.
Türkiye'yi FETÖ ve diğer maşaları ile tam kontrola alacakları darbeler planladılar, ince ince stratejik operasyonlara giriştiler.
O kadar da kendilerinden emindiler. Ama?.. Türkiye 15 Temmuz'da buna dur dedi! Bütün kirli oyunlarını bozdu ve bozmaya da devam ediyor.
Şimdi aynı elemanlar CHP'yi HDP ile aynı kapta yoğurup yepyeni bir oluşum çıkarma projesine var güçleriyle çalışıyorlar. Son noktada Amerika'da devşirdikleri bir Beyaz Türk'ü bu yeni oluşuma lider yapma hesapları var.
Küresel güçlerin Türkiye'ye ekonomik olarak saldırması hayaliyle yaşıyorlar. Ankara'yı yeni oluşum-yeni lider anlayışla ele geçirmek istiyorlar.
Ancak evdeki hesapları çarşıya uymuyor.
Bilderberg'de derin adam Kissinger'in küresel sermayeye "Türkiye'ye saldırmayın. Yoksa Ankara'yı kaybederiz. Bu da tüm küresel hesaplarımızı baltalar" demesi boşuna değil.
Sürekli Ankara'dan tokat yiyen Stratfor'un "Türkiye S-400 alamaz" tahmini de tutmadı. F-35 ve bilumum aparatları ile kontrol operasyonları da boşa çıktı. ABD ve derin devleti nezdinde itibar-güç kaybına uğradılar.
Bu güç kayıpları ABD derin sisteminde tasfiye süreçlerini başlattı. Yakın bir gelecekte de artık özellikle ABD'nin küresel politikalarında "İstedikleri gibi at oynatamayacak" duruma gelecekler! Ve hatta tamamen tasfiye olacaklar.
Tamam! Stratfor'un öngörülerinde, Türkiye operasyonlarında rezil rüsva oldular! Sevinelim hatta ufaktan dalgamızı da geçelim. Ama ya 15 Temmuz'da ellerindeki FETÖ maşasıyla muvaffak olsalardı...
Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçağın koordinatlarını vererek, indirilmesi için boşuna kendilerini yırtmadılar. İstedikleri gerçekleşseydi Stratfor'un sadece öngörü ve projeleri başarıya ulaşmış olmayacaktı.
En kılcal damarlarına kadar ele geçirdikleri bu cennet vatanı parça parça edecek, her parçasını da Stratfor'un operasyon üssü haline getireceklerdi.
FETÖ hainleriyle beraber muazzam bir coğrafyaya, Siyonist Haçlı emelleri için kan kusturacaklardı. Kan gölüne ve soykırım mezarlığına çevireceklerdi.
Onun için 15 Temmuz'u asla unutmayalım ve o günkü muhteşem birlik ruhumuzla birbirimize kenetlenerek ava gidenleri avlamaya, rezil rüsva etmeye devam edelim.
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