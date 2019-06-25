Kavga geliyor
Önümüzdeki dönem CHP açısından en çok konuşulacak ve tartışılacak konu da soru da budur.
Zira Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nu ön plana sürdü ama aynı zamanda da kendisine bir rakip çıkardı. Daha doğrusu oyuna geldi. Kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor biliyor. Bu yüzden seçimden hemen sonra "Ben kazandım" demeye getirdi.
Hatırlarsınız Amerika'nın damarlarına kadar kontrol ettiği FETÖ'nün çektiği kasetlerle Deniz Bey'e Washington darbesi yapılmıştı.
Tezkereye "Hayır" diyerek Amerikan ordusunu İskenderun açıklarında bekleten, Deniz Baykal, Pentagon FETÖ eliyle devirmişti. Yani Kemal Bey, ABD'nin kurduğu tezgah sonucu CHP liderliğine gelmişti. Sam amca böyle istemiş, olmuştu.
Kemal Bey nasıl geldiğini hepimizden daha iyi biliyor. Ve son bir kaç yıldır ortada bir ABD projesi var. NeoConlar'ın karargahı, İsrail'in bir numaralı lobisi AIPAC'a bağlı Washington Enstitüsü CHP'nin büyük değişime uğrayacağını 2014'te Amerika'dan dünyaya haykırmıştı.
5 yıl önce hazırladığı rapora "YENİ CHP" başlığı atmıştı. "Daha dindar, daha liberal bir CHP geliyor" diye raporda tellal bağırtmışlardı.
"Fosilleşmiş eski Kemalistler'in idaresi altındaki gelişimini durdurmuş ve donmuş eski CHP Batı karşıtı olmuştur" diyerek dizayn edilmekte olan yeni CHP'nin, HDP'den eski ülkücülere, dindarlara kadar farklı kesimlerin yanyana geleceğinin altını çizmişlerdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir dönem görev yapan, İsrail lobilerinin önemli isimlerinden Alan makowsky de CHP Washington temsilciliğinde EĞİTMEN olarak görev yapıyordu.
Sürekli CHP'yi övüyor, "Erdoğan indirilmeli" diyordu. Sık sık da Ankara'ya CHP için geliyordu.
Adamların taa 2014 senesinden bu günleri görmeleri boşuna değildi.
HDP de Kandil'e bağlıydı. Kandil de Pentagon'dan emir alıyordu.
Washington'un İYİ Parti ile ilişkilleri son derece güçlüydü. Saadet Partisi'ni de işin içine katarak "Dindar görünümlü CHP"ye monte ettiler.
Onlara şimdi bir lider lazımdı. Acaba kim olacaktı?
Seçimden bir önceki gece, Ekrem İmamoğlu'nu büyük kampanyalarla pazarlayan ve tüm stratejisini çizen beyin takımının en önemli isimlerinden biriyle beraberdim.
Amerikalılar'a çalışan bir Türk'tü.
Bana iki yıl önce bir soru sormuştu.
"CHP'ye sence Kemal Bey'in yerine kim lider olabilir" diye. Ben aklıma gelen tüm isimleri saymıştım.
Gülümseyerek "Hiçbiri" demişti.
"Ekrem'e ne dersin" diye ikinci soruyu patlatmıştı. Şaşırmıştım.
Ekrem de kimdi? "Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu" deyivermişti. İsmini yeni duyuyordum.
"Ne alaka" diye sordum. Güldü.
"Zamanla görürsün" dedi.
Amerikalılar'a çalışan Türk.
Seçimden bir gün önce de buluştuğumuzda iki yıl önceki konuşmayı hatırlattı bana. "Bak dediğim çıktı" diye övündü. Peki şimdi sırada ne vardı? "CHP'nin başına geçecek" diye kendinden emin bir şekilde söyledi. "Mümkün değil. Kemal Bey bırakmaz" dedim. Yine güldü. "Her şey onun elinde değil" dedi. "Başka da sorma" diye ekledi. Kemal Bey, tüm bunların farkında olmalı ki hemen ortaya fırlayıp "Zafer benim" demeye getirdi. Demek ki yeni dizaynlar kavgası yolda... Geliyor!
Kemla Bey'i geri çektirerek indiriler mi yoksa İmamoğlu'nu yeni bir partiye mi bindirirler bilemiyorum.
Amerikalılar'a çalışan Türk, bu konuda bilgi vermedi maalesef.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gel bakalım İsmail 22 Haziran 2019, Cumartesi KONU hepinizce malum... İsmail Küçükkaya'nın otelde Ekrem İmamoğlu ile yayın öncesi gizlice buluşması. Herkes...
- İtiraz kafası 20 Haziran 2019, Perşembe TERÖRİST PKK'yı yöneten, Mehmetçiğe kurşun sıktıran Murat Karayılan ağlıyordu. "İHA'lar bizi tavşan gibi avlıyor"...
- Adamlar ne yapsın? 18 Haziran 2019, Salı 1956-60 arası Türkiye'de bir Amerikan elçisi vardı. Adı Fletcher Warren'di. O dönemde Ankara'da Başbakan ve Bakanlar...
- Olay basit değil 15 Haziran 2019, Cumartesi DÜNYA müthiş bir satranç oyununa tanık oluyor. Savaş atları, filler, piyonlar sahaya sürülüyor, sahte bayrak operasyonları...
- Bambaşka bir asır 13 Haziran 2019, Perşembe DÜNYA akıllara zarar bir şekilde değişiyor. Herkes gardını alıyor, yeni cepheler oluşturuyor, ortaklıklar çatlıyor,...