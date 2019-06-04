Oui mösyö
Büyüelçileriyle mahkemeye koştular.
Can Dündar'a sahip çıktılar, devlete ait gizli bilgilerin sızdırılmasına destek çıktılar. Ve derken... Fransa'da, ülkenin iç istihbarat teşkilatı DGSI son iki haftada dokuz gazeteciyi servise çağırarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yaptıkları haberler nedeniyle ifade vermelerini istedi. Haydaa!... Şimdi Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yayınladığı o deklarasyondaki "Medyanın çoksesliği, eleştirel bakış yeteneği, bilgilendirme hakkı vs. konular" ne olacak Mösyö? Buradan Fransız konsolosluğuna sesleniyorum. Derhal bana bir cevap gönderin. Bilgilendirme hakkımı kullanmak istiyorum. Yemen'de binlerce sivilin katledildiği malum. Bir Fransız gazeteci sivil katliamcısı katillere silahıların Fransa tarafından sağlandığını belgeledi. Hatta üzerinde devlet sıırrı ibareli bir belgeyi de yayınladılar. O belgede Yemen'de sivilleri katleden Fransız silahların envanteri vardı. O haberi yapanlardan biri Disclose muhabiri Michel Despratx'di.
Michael, Fransa istihbaratı DGSI merkezine çekilerek neden sorgulandı? Ulusal güvenlik ve gizlilik bahanesi de neyin nesi? Ne olacak Michael'in hali? Nerede basın özgürlüğü? Kaygı duyuyor, endişeyle ürperiyoruz. Korkuyoruz Michael'ın başına bir şey gelmesinden... Cevap ver Fransa'nın Ankara elçiliği... Çarşamba günü de Le Monde gazetesi muhabiri Ariane Chemin'in de başı belaya girdi.
Ne yaptınız öyle Arian'a utanmadan?...
Macron'un koruması Alexandre Benalla skandalına adı karışan bir ordu mensubu hakkında haber yazdığı için gazeteci Adrian'ı niçin istihbaratınız DGSI'nin merkez binasına SORGULAMAYA çağırdınız?.. Yahu Cumhurbaşkanınızın koruması 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kıyafeti giyip göstericileri döverken, bunu belgeleyen gazeteciyi bile İstihbarat Merkezi'ne sorgulamaya çağıracak kadar kafayı yediniz. Benalla skandalıyla ilgili telefon kayıtlarını yayınlayan Medipart sitesinin binasına savcılık tarafından polis baskını kararı alınmasını açıklayacak cesaret var mı elçiliğinizde? Size iki sene önce bize yönelik yazdığınız satırları kullanarak soruyorum; "Genel anlamda, bilhassa gazetecilerin maruz kalabileceği sindirmeler ile hukuki ve idari kovuşturmalar konusunda duyduğumuz kaygıyı nasıl ve hangi yüzle gidereceksiniz? Siz de bu konuda pişmemiş surat var mı? Bana cevap veremeyecek kadar utanmaz mısınız? Ne?" Bak Mösyö...
Mayıs ayı sonunda Çalışma Bakanı Muriel Penicaud niçin çılgına döndü?
Bakanlıkça hazırlanan çalışma reformunu önceden sızdıran Le Parisien, Mediapart ve Liberation'a "Hırsızlık, gizli belgeyi çalmak ve sahtecilik" iddialarıyla neden dava açtı? Gazeteci Gaspard Glanz, 20 Nisan 2019'da, Sarı Yelekliler eylemi esnasında polise el hareketi yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Gazeteci, EL hareketini bacağına atılan bir plastik mermi sonrasında öfkeyle yaptığını açıklamasına rağmen gözaltına alındı. Oui Mösyö!...
Sizin bir EL hareketine bile tahammülünüz yok? Peki verecek cevabınız var mı? Tatile giriyorum... Bekliyorum bayramdan sonra...
Sakın Fransız kalmayın sorularıma...
Herkese iyi bayramlar...
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