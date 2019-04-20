Odaklanma zamanı
Gündemimiz seçim olduğu için atladık.
İngiliz İstihbaratı MI6 Başkanı Alex Younger'ın oğlu şüpheli trafik kazasında öldü. Üzeri kapatıldı. Olaydan 4 saat sonra Kraliçeyle randevusu olan Alex Younger, ABD ile istihbarat ortaklığının bitirilmesini teklif edecekti. Hemen karşı operasyon geldi. Kraliçe II. Elizabeth, Wikileaks'in kurucusu Assange'ın Ekvador Konsolosluğu'ndan çıkartılıp tutuklanmasını sağladı. Assange'ın, ABD ile ilgili önemli itiraflarda bulunması bekleniyor. Amerika dünyaya "İran'a ambargo başlattım. Mal satanı yakarım" ültimatomu verdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'deydi. "İran'ın diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri azaldı fakat ABD'nin bize ihracatı devam etti. ABD'li şirketlerle ticaret konusunda bir sorunumuz yok." dedi. "Dünyaya yasak Amerikaya serbest operasyonu"ydu bunun adı.
Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Sudan'da darbe yapıldı. Darbeci General, Mısırlı darbeci Sisi'nin sınıf arkadaşıydı. Ertesi gün istifa etti. Yerine geçen General Burhan ise Yemen'de BAE ve S.Arabistan'ın yanında savaşan Sudanlı 1000 askerin komutanıydı. Orada İsrail'in kucağındaki BAE subaylarıyla sıkı ilişkiler kurdu.
Sudan'da darbenin başına geçince de BAE lideri El Nahyan, darbeci Generali arayıp "Yanındayız. Ne istiyorsan göndermeye hazırız" dedi. Sudan'da darbeyle Türkiye'ye operasyon çeken BAE'ye cevap hemen geldi. Reuters dün iki BAE ajanı subayın Türkiye'de tutuklandığını duyurdu. Amerikalı Steve Bannon'un kucağındaki batık İtalya sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti. Fransa Devlet Başkanı Macron da eşlik etti. Macron ayrıca dün PKK'lı teröristlerle görüştü.
Aklınca bize karşı onları kullanacak. Ancak en büyük operasyonu yiyenlerden biri bu zavallının kendi ülkesi. Notre-Dame, 16. yüzyılda Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya göstermek için inşa edilmişti. Fransa'nın GÜÇ sembolü Katedral birileri tarafından yakıldı. Ortada iki şık vardı... Bunlardan biri aylardır sarı yeleklilerin darbe gösterilerine maruz kalan Fransa'da istihbaratın devreye girmesiydi.
Böylece ülke dini kutsallar etrafında birleşecek, bir türlü bitmek bilmeyen CIA güdümlü sarı yelekliler operasyonuna, Notre-Dame kalkanı oluşturulacaktı.
Macron paçayı kurtaracaktı. Bir diğer de Katedral yakma operasyonunun CIA tarafından gerçekleştirildiği iddiasıydı.
"Avrupa Ordusu kurma" çağrıları yapan Fransa'yı AB içinde zayıflatmak ve Afrika'dan atmak isteyen ABD, Paris'teki GÜÇ sembolünü yakarak sopa gösteriyordu. Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangından iki gün sonra ilginç bir olay yaşandı. New York'taki St. Patrick Katedrali, Katolik Kilisesi'nin ABD'deki en önemli simgelerinden biriydi. İçeriye giren 37 yaşındaki bir şahıs güvenlik görevlisiyle karşılaştı. Katedralden çıkmak üzere geri gitmeye çalıştığı sırada yere benzin dökünce karga tulumba yakalandı. Fransa Notre- Dame Katedrali'nin yakılmasına, New- York'ta tam Rockfeller Center'ın karşısında yer alan St.Patrick Katedrali'ni yakarak cevap vermek istiyordu. Türkiye'ye de seçim öncesi Batı'dan ve içerideki hainler tarafından durup dururken "Ayasofya Cami yapılamaz" operasyonu çekildi.
S-400 ve F-35 operasyonu derken yeni bir kriz için de düğmeye basıldı. ABD'deki Demokratlar ve AB Akkuyu Nükleer Santrali'nin durdurulmasını istedi. AB, projemizin durdurulması yönünde bir karar tasarısını ortaya attı. ABD medyası da balıklama atladı. Türkiye'nin Akkuyu ile birlikte elektrik enerjisinde dışa bağımlılığını azaltacağını, Rusya ile işbirliğinin artması sonucu Türkiye'nin tehlikeli olacağını iddia etti. ABD'de 104, Fransa'da 58, İngiltere'de 16 ve Almanya'da 9 nükleer santral vardı. Bizim 1 tane bile yapmamıza tahammülleri yoktu. Bir adım öteye gitmemizi istemiyorlar. Alçakça saldırıyor, içimizdeki hainlere sınırsız destek veriyorlar. Ankara'yı ele geçirmek için asla yanyana gelmeyeceklere aynı kaptan yediriyorlar. Onlara sandık sandık ekmek ve su taşıyanlar da çocuklarının yarınlarını ipotek altına aldırdıklarını farkettiklerinde yanacaklar. Yolumuz uzun... O yüzden dün Başkan Erdoğan'ın dediği gibi seçim tartışmalarını geride bırakmak zorundayız.
Şimdi ekonomi ve güvenliğimize odaklanma zamanı.
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