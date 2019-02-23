Ulumaya başladılar
Aynı şekilde İsrail aşığı tüm lobilerin Türkiye'deki seçimler öncesi yaptığı tüm çağrılar da bu sorunun cevabını hemen şıp diye önünüze koyuverir.
"CHP'ye oy verin" diye binlerce km öteden haykıran yabancı gazeteler gördük biz. "Seçimlerle deviremezsiniz AK Parti'yi...
Boşverin siz darbe yapın" diye anıran lobileri de...
Amerika'dan Avrupa'ya kadar tüm Batılı ülkeler AK Parti'nin seçim kaybetmesi durumunda etek giyer, zil takıp oynar. İnanılmaz mutlu olurlar.
Çünkü son yıllarda kurulan tüm masalarda Ankara'nın sesi çok çıkıyor.
Dışarıdaki tüm önemli ekonomi merkezlerinin yaptığı araştırmalarda Türkiye ekonomik büyüklük olarak 2030'dan sonra İngiltere'den tutun Fransa'ya kadar önüne geleni geride bırakıyor.
O yayınlarda Türkiye'nin beşinci sıraya oturacağı dahi yazılıyor.
Şöyle bir düşünün... Adamların dediği çıksa, çok değil 10 yıl sonra Türkiye raporların söylediği gibi ilk beşe otursa neler olur?
Şu andaki halimizden bile memnun olmayan, baktıkça çıldıran, Türkiye deyince deliren Batılı ülkelere böyle bir durumda tımarhane yetmez.
O yüzden ellerindeki tüm medya gücü ve lobilerle her seçimde saldırıyor, AK Parti iktidarı devrilecek hayaliyle yanıp tutuşuyorlar.
Bunu da hiç utanmadan dışa vuruyorlar. Şimdi Mart'ta yeni bir seçime gireceğiz. Son zamanlarda çakalların sessizliği vardı.
Ulumuyorlardı. Allah Allah ne oldu bunlara dedim. Ancak seçim için geri sayım başladıkça inlerinden çıkmaya başladılar tekrar.
İşte onlardan biri de Freedom House adındaki örgüt... Birden ortaya zıplayıverdi biz seçime giderken...
Türkiye'de özgürlüklerin gaspedildiğini ulumaya başladı.
Gezi olayları ile ilgili iddianameye saldırıp, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Osman Kavala için feryat edip dövünerek...
Malum Osman Kavala'ya Gezi olaylarının finansörü ve "Kızıl Soros" deniyor. Georgo Soros'u da biliyorsunuz... Seçimle gelen iktidarları nasıl parayla devirdiğini ballandırarak anlatan adam...
Freedom House da işte bu Soros tarafından fonlanan bir örgüt.
Bir zamanlar Türkiye'de herkesi ayaklanmaya çağıracak kadar da gözü dönmüş bir örgüt bu. İsrail'in çıkarları için Washington'dan kendini yırtan bir düşünce kuruluşu...
Arap Baharı'nın gelişini ilk onlardan duyduk. Normal... Çünkü adamlar ayaklandırma uzmanı... Bilecekler tabii Perşembe'nin gelişini... Poland- America-Ukranie Cooperation Intiative adlı kuruluş üzerinden Ukrayna'ya ayaklanma için para yağdı.
Milyon dolarları dağıtan kurum da Freedom House tarafından yönetiliyor...
İsrail uşağı Neo-Con'lar içinde cirit atıyor. Kurucuları arasında "Tek Bir Dünya" diye kitap yazan ve zengin hanedanlara hizmet eden Wendel Wilkie de var.
Rumsfeld ve Paul Abramowitz gibi Ortadoğu'ya kan gölüne çeviren savaş çığırtkanı Neo-CON isimler Freedom House'un uzman kadrosunda bulunuyor.
Başkanlığını da zaten Michael Abramowitz gibi İsrail aşığı bir Neo- CON yapıyor. Kalkmışlar şimdi Washington'dan uluyorlar, gürültü kirliliği yapıyorlar.
"Acaba seçimlere bir katkımız olur mu?" hayaliyle...
"Cumhur ittifakına kaybettirebilir miyiz?" küçüklüğüne bürünerek...
Geçti artık o günler... Türkiye'de Cumhur artık sizin tüm kirli çamaşırlarınızı biliyor.... Donunuza kadar... Boşuna ulumayın!
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