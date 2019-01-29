Proje
"Oğlunun aşırı sol örgüt üyesi olduğu" iddiasını ona taşıdım. Soyer o gün villasının bahçesinde benden ricada bulundu. Oğluyla ilgili iddialar onu çok rahatsız etmişti.
"Benimle ilgili her suçlamayı yaz ama lütfen oğlumu iki farklı gazetede çıkan röportajlara karıştırmayın" diye bir istekte bulundu. Çok insani bir talepti bu. 12 Eylül döneminin biri Albay diğeri General iki askerinin kapışmasına çocukları da çekmemek adına oğluyla ilgili iddiaları röportajlarıma taşımadım o dönemde.
Rahmetli Alpaslan Türkeş'in idam edilmesini isteyen askeri başsavcının o oğlu şimdi CHP İzmir milletvekili adayı. CHP de içi eski ülkücü kaynayan İYİ Parti ile ittifak içinde. Birbirine tamamen zıt fikirlerin yanyana gelmesi asla tesadüf olamaz. Koray Aydın gibi Türkiye'nin önde gelen ülkücüleri ile Rahmetli Türkeş'in idamını isteyenlerin oğlunu, omuz omuza getiren bir AKIL var mutlaka. Bizim sorgulamamız gereken de bu AKIL kim?... 12 Eylül öncesi aynı silahı hem sağ hem de solun eline vererek insanlarımızı öldürten kim ise, o!..
Bakın iki senedir bu sütunlarda yazıyoruz. "Proje var, CHP HDP'leşecek" diye... Bugün geldiğimiz noktada HDP'leşmenin işaret fişekleri artık gökyüzünü aydınlatıyor. "HDP'ye yapılan faşist saldırıları kınıyorum" diye tweetler atan Şerdil Dara Odabaşı bugün CHP'nin Kadıköy Belediyesi Başkan adayı... "Diren Lice, Kadıköy seninle" diyordu o tweetlerden birinde CHP'nin adayı... Şimdi "Diren Lice" diyene, 2500 liralık Atatürk kitabının saklandığı cam fanus etrafında kutsal dönüşler yapan Bağdat Caddesi oy verecek. CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak nedeniyle, eski ülkücü tabana sahip ortağından gelen baskı nedeniyle HDP ittifakını açıklayamıyor bugün. Ama bir yere kadar... O CHP, "Diren Lice" diye haykıranları aday gösteriyor. Proje neyse, o!
Bugün eski ülkücüleri bünyesinde barındıran İYİ Parti ile resmi ortak olarak yola çıkan CHP, HDP ile yaptığı ittifakı, Türkiye'de gizlemeye çalışsa da gerçeklerin tüm çıplaklığı, İngiltere'den üzerindeki giysileri çıkarıp fırlatıyor. Haber BBC'den geliyor! Dün, "HDP İzmir, Adana ve İstanbul'da aday göstermeyecek, CHP'yi destekleyecek" diye manşet atıyorlar. Açıklamayı da HDP sözcüsü yapıyor İngiliz BBC'ye. Böylece resmi ittifak açıklamasını da taa Londra'dan almış bulunuyoruz. Türkeş'in idamını isteyenlerin evlatları, eski ülkücüler, 2500 liralık Atatürk kitabının cam fanusuna gözyaşları ile dokunanlar, Osman Öcalan'ın deyimiyle "Kandil'deki PKK ile aynı ideolojiyi taşıyan" HDP'liler aynı safta, omuz omuza, tek vücut!..
Böyle bir birlikteliğin kendiliğinden kurulduğunu söyleyene ne derler bilemiyorum. Ancak bildiğim bir şey var. Daha önce de söylemiştim. Koray Aydın gibi ülkücü hareketin önde gelen isimlerini bu proje birliktelik siyaset tarihine gömecektir. Merak ettiğim bir konu var; Eski bir ülkücü olarak "Diren Lice" diyenlere oy istemek, Rahmetli Türkeş'in idamını isteyenlerin, 5 yıl hapsini sağlayanların oğluna oy vermek nasıl bir duygu acaba? "Yahu bizi kim nasıl bu şekilde yanyana getirdi" diye içlerinde hiç sorguluyorlar mı? Koray Bey arasa da bu sorularıma tatmin edici cevaplar verebilse de yayınlasak keşke...
Akıllı olmak, projelerin ardındaki "AKIL"ı görebilip, akıllı hareket edebilmektir.
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