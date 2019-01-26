Bayan Rosales
Venezuela'da Başkan Maduro'ya karşı darbe girişiminde bulunan Juan Guadio "Başkan benim" diyordu. Kendisi Amerikalı silah şirketinin bursuyla Amerika'da okumuştu. Karısı da Amerikan sevdalısıydı. Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales, uzun yıllar Rockefeller Brothers Fonu'nda görev yaptı. Fabiana Rosales'ın siyasi konularda çok önemli bağlantıları olduğu da biliniyor. Fabiana Rosales ile Juan Guaido'nun tanışması da Rockefeller Brothers Fonu'nun bir gecesinde oldu. Yani baktığımızda Fon evliliğinden Venezuela'ya başkan adayı çıktı. Bu nikahın hayata geçmesini sağlayan da dünyanın en büyük petrol şirketlerine sahip Rockfeller ailesi. Juan Guadio'nıun eşi sürekli Amerikan sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışıyordu.
Buram buram Amerika kokan "Sokaktan Başkan"a ilk destek Amerika'dan geldi.
Pentagon, CIA, Trump, Washington'da kim varsa herkes kendini sokakta "Devlet başkan"ı ilan eden Guaido'yu tanıdIklarını dünyaya ilan etti. Hatta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün ortaya çıktı "Venezuela'da üretilen petrolden gelen parayı Maduro'ya vermeyeceğiz. Para Guadio'ya gidecek" diye ültümatom verdi. Bu konuda çalışma başlattıklarını duyurdu.
Venezuela yılda 32 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bunun 31.5 milyar doları petrolden elde ediliyor. Petrolün en büyük alıcısı da Amerika. Dünyanın açık ara en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeye Washington kukla bir Devlet başkanı arıyordu. Onu da sokakta buldu. Ortada bir Amerikan darbesi ve Venezuela petrollerinin üzerine tamamen oturma projesi var. Bu nedenle ülke son 25 yıl içinde üç kez darbe girişimine maruz kaldı.
Geçtiğimiz yıl Başkan Maduro ve eşi de bir tören esnasında bombalı insansız hava aracı ile öldürülmek istendi.
Venezuela'nın 300 milyar varillik petrol rezervi olduğu açıklandı. Gerçekte ise bu rakamlar 450 milyar varil. Varil başına 65 dolarla çarparsanız ülkedeki Amerikan menşeli darbe girişiminin nedenini anlarsınız. Ortaya 25 TRİLYON DOLARLIK bir kavga çıkıyor. Ayrıca Venezuela maden anlamında büyük altın rezervlerine de sahip. Başkan Maduro, bu madenlerdeki altının Türkiye'ye götürülüp işlenmesini istiyor. Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuela'da çıkardıkları altının, artık İsviçre'de değil Türkiye'de işlenip altın paraya çevrildiğini söyledi. Victor Cano, geçtiğimiz aylarda anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını duyurdu. Altın konusunda İsviçre'den bağımsız hareket edeceklerini dünyaya haykırdı. Ayrıca İsviçre bankalarındaki tonlarca Venezuela altınını da Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyordu.
Maduro'nun Türkiye olduğu kadar son dönemlerde Rusya ile ilişkileri doruk noktaya çıkmıştı. Hatta Rusya geçtiğimiz aylarda Bombardıman uçaklarını Venezuela'ya göndermişti. Maduro'ya Rusya'dan silah ve para da gidiyor.
Venezuela'nın Amerika'da bir petrol rafinerisi var. Moskova alacaklarına karşılık Venezuela'nın Amerika'daki rafinerisini karşılıklı anlaşmayla ipotek koydu.
Venezuela Rusya'ya borcunu ödeyemezse Rusya bu rafinerinin sahibi olacak.
Dolayısıyla Amerikan petrol piyasasının yüzde 4'ü de Moskova'nın tekeline girecek. Bu ihtimal Rusya'ya yaptırım uygulayan Washington'u çılgına çeviriyor.
O nedenle Venezuela'da başa bir kuklayı getirmek aynı zamanda Ruslar'a da bir darbe olacak. İnsanlar sokaklara çıkıyor, Venezuela ikiye bölünüyor ve çatışıyor.
Bundan kim kazanıyor? Venezuela halkı mı? Asla kazanmaya en yakın ülke 25 TRİLYON DOLAR'da gözü olan Amerika... Fransızların zavallı Macron'u da kendi ülkesinde sokak hareketlerine JOB indirirken "Venezuela'daki sokaklarda başlayan özgürlük hareketini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Kahkaha atılacak bir durum. Macron bile "Acaba bizim Fransız Total'e 25 trilyon dolardan bir hisse düşer mi?" diye ağzının suyunu akıtıyor. Darbe gerçekleşirse sanırım petrolün sömürücü asalaklarla paylaşımını Guadio'nun Rockfeller Fon'unda çalışan eşi bayan Rosales yapacak! O yüzden bu bir Rockfeller güdümlü Rosales darbe girişimidir!
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