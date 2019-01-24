Aachen
Dünyada yeni cepheler açılıyor, meydan okumalar gırla gidiyor, kavga giderek şiddetleniyor. Karanlık yıl olarak gösterilen 2019'a geçmeden önce gelin tarihte bir yolculuk yapalım. Geçtiğimiz hafta sizlere Yüzde 5 Jakob'u anlatmıştım.
Amerikan Financial Times gazetesinin "Tarihin en zengin insanı" ilan ettiği Yahudi Jakob Fugger, kurduğu faiz imparatoluğu ile hem Vatikan'da Papa'yı satın almış hem de rüşvet dağıtarak İspanya'nın Katolik Kralı 1.Carlos'u 5. Şarlken olarak Roma-Germen İmparatorluğu tahtına oturtmuştu.
Avrupa'da faize sıcak bakan Protestanlık mezhebini yayan kişi de o olmuştu. Şarlken dünyayı sömürgeleştiren ilk imparatordu.
Yüzde 5 Jakob onunla tarihin akışını değiştirdi. V. Karl ya da Şarlken, 24 Şubat 1500 tarihinde Belçika'nın Gent şehrinde doğdu. Babası Habsburg hanedanından Hollanda Lordu I. Philip, annesi Aragon ve Kastilya Prensesi Joanna'dır. Şarlken babasının erken ölümü, annesinin de akıl hastası olması nedeniyle halası İngiltere Prensesi Margaret tarafından eğitildi.
28 Haziran 1519'da Yüzde 5 Jakob'un kurduğu oyunlarla Alman imparatoru oldu.
26 Ekim 1520'de Aachen'daki katedralde resmi bir törenle Kutsal Roma-Germen İmparatoru ilan edildi. Aachen dünyadaki en büyük sömürgeciliğin başlangıcına imza atan önemli bir kent oldu. 2. Dünya savaşında da Amerikan askerlerinin Almanya'da girdiği ilk kent Aachen'dı.
1944 yılındaki savaşta Aachen sokakları günlerce süren çok kanlı çatışmalara sahne oldu. Tam 5 bin Amerikan askeri Aachen sokaklarında can verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel önceki gün Aachen'de bir araya geldi. Avrupa Birliği'nin iki lideri "Aachen anlaşması"na imza attı. Ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin yanısıra Avrupa Ordusu'nun da kurulması konusunda taraflar imza attı.
ABD Başkanı Trump, "NATO'ya daha fazla para vermeniz gerekirken bu Avrupa Ordusu da neyin nesi" diyerek şiddetle karşı çıkıyordu. Hatta Macron'a bir sövmediği kalıyor, "Biz olmasak geçmişte Nazi tanklarının gezdiği Paris sokaklarında bugün Almanca konuşuyor olacaktınız" diyerek dalga geçiyordu. Macron ve Merkel'in anlaşma imzalamak için özellikle Aachen'ı seçmeleri boşuna değildi. "Dünyanın ilk büyük sömürgecilik hareketinin başlatıldığı şehir" ünvanına sahip Aachen'de Yüzde 5 Jakob 5. Şarlken'e taç giydirmiş, Roma ile Almanya'yı tek Kral çatısı altında birleştirmişti. Şimdi tüm Avrupa'ya ve dünyaya "Birliğin korunması için biz güçlerimizi birleştirip ortak ordu kuruyoruz" mesajı veriyorlardı. Hem de özellikle 5 bin Amerikan askerinin öldürüldüğü kentte imzaları atarak Washington'a meydan okuyorlardı. 5 bin Amerikan askerinin öldürüldüğü kentten yapılan meydan okuma beraberinde Avrupa'ya terörün en şiddetlisini ve çatırdamayı getirecek. ABD zaten Avrupa'nın üzerine saldığı DEAŞ ile ırkçılığı hortlatıyor, Trump'ın eski danışmanı Steve Bennon ile AB karşıtı faşist partileri Avrupa'da tek çatı altında toplayıp iktidara getiriyor. Yeni DEAŞ terör dalgaları da yolda. Avrupa'da bundan sonra sürekli patlayan bombalarla sarsılacak. Washington ve Pentagon meydan okumanın bedelini fazlasıyla ödetmek, AB'yi dağıtmak için her yolu deneyecek. Nitekim Steve Bennon'un kankası durumuna gelen İtalya'da iktidarda bulunan ırkçı partinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Fransız-Alman eksenine İtalya-Polonya ekseniyle karşı çıkmanın vakti geldi" diyerek ilk kıvılcımı çaktı. İngitere'yi AB'den kaçırtan Amerika, Avrupa'da Alman-Fransız ortaklığına karşı yeni eksenler kuruyor.
Kuzey İralnda'da bombalar patlıyor, iki İrlanda'nın İngiltere'den tamamen kopup, birleşmesi gündeme geliyor, İskoçya tam bağımsızlık için sırada bekliyor, Macaristan gibi birçok ülke Birliğe sürekli rest çekiyor, bazıları batma noktasına geliyor... AB parlamentosunda Birlik karşıtı faşist milletvekillerinin hakimiyeti artıyor, DEAŞ'ın ölüm hücreleri uyandırılıyor, kıtayı önümüzdeki günlerde tam bir kaos bekliyor. Böyle bir ortam Türkiye için yeni fırsatlar demek. O yüzden gün birlik olma, kenetlenme, Milli-Yerli düşünme ve üretme günü... Tarihin akışını değiştiren Aachen kentindeki anlaşma ve meydan okuma, bizi tarihimizin akışını değiştirecek avantajlı bir döneme sürüklüyor. Yeterki Ankara'nın yanında olalım.
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