Olaylar... Olaylar
Artık kimin ne yaptığı biliniyor. Daha önce çok kolay olan ülkeleri soyma sisteminde artık para aslanın ağzında. Çünkü dünyada GÜÇ ve İKTİDARLAR artık el değiştiriyor.
Pentagon bile dün açıklama yaptı. "Çin dünyanın en güçlü silahlarına sahip ülke" diye. Avrupa artık eski Avrupa değil. İngiltere'nin yayılmacı gücü her geçen gün budanıyor. Fransa dökülüyor, İtalya ve İspanya batıyor. Daha da ötesi Avrupa artık Birlik değil. Tam tersine birbirlerine giriyorlar. Perde arkasında da Amerika, AB'yi dağıtmak adına her tülü oyunu oynuyor. Sarı Yelekliler Fransa'da dünyayı yönetme sevdasındaki zengin ailelerin Başkanlık koltuğuna oturttuğu Macron'u devirmek için sahaya sürüldü.
Fransız faşistler ön safta. Ve Trump'ın eski danışmanı, Pentagon'un derin adamı Steve Bennon Avrupa'da kamp kurdu, kıtadaki tüm faşist partileri tek çatı altında topluyor. Fransız ırkçı lider Le Pen ile kanka oldu, birlikte konferanslara dahi çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta Steve Bennon'un anlaşma imzaladığı İtalya'daki iktidarda yer alan faşist partiden "Fransa'daki sarı yeleklilere" destek geldi. Yani İtalya'daki iktidar, Paris'e sesleniyor ve "Macron'u devirin" çağrısı yapıyor. Birbirlerini yiyorlar. İngiltere, Brexit'i parlamentosunda oylamaya sundu.
Bu oylama öncesi Sarı Yelekliler Londra'yı ayağa kaldırdı. CIA organizasyonu Sarı Yelekliler'le ABD İngiltere'ye "Oylamada kafanı kullan AB'den kesinlikle ayrıl" mesajını veriyor. Çok ilginçtir Londra'da Brexit oylamasının yapıldığı günde CIA'nın kurduğu Eş Şebab terör örgütü Kenya'nın başkentinde bir otele saldırıyor, 20 saat çatışıyor, 15 kişi öldürülüyor. Kenya perde arkasında İngilizdir. Londra'daki oylamaya, CIA Kenya'dan da mesaj gönderiyor.
Olaylar olaylar... İngiltere'nin 1961'de AB'ye üyelik başvurusunu o dönemin Başbakanı Harold Macmillan yapıyordu.
Bir gazeteci Başbakan Macmillan'a "Görevinizle ilgili en zor şey nedir" diye soruyordu. İngiliz Başbakan "Olaylar evladım olaylar" diyordu. O günlerde İngiliz başbakan AB'ye üyelik başvurusu yaparken bunu engellemek isteyen bir el Profumu Skandalı'nı patlatıyordu.
Dönemin İngiltere Savunma Bakanı John Profumo'nun, 19 yaşındaki model Christine Keeler ile ilişki yaşadığı bilgisi manşetlere servis ediliyordu. Soğuk Savaş'ın tam ortasında model Keeler'ın aynı zamanda Sovyet Askeri Ateşesi Eugene Ivanov ile de ilişkisi yaşadığı ortaya çıkınca önce Profumo sonra Başbakan Macmillan istifa ettiriliyordu... Şimdi aşk skandallarından çok birileri kaos, ayaklanma ve silahlı saldırılar ile mesaj vermeyi tercih ediyor. Nitekim Londra'da AB'den anlaşmalı ayrılma oylaması yapıldığı saatlerde Afrika ülkesi Zimbabwe'de de bir anda Sarı Yelekliler sokaklara dökülüyordu. Zimbabwe nire, Sarı Yelekliler de neyin nesiydi? Zimbabwe polisi dün, ülkede gerçekleştirilen Sarı Yelekli protestoların lideri Evan Mawarire'yi gözaltına aldı. Evan Mawarire'nin, George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın Afrika'daki temsilcisi olduğu ortaya çıktı.
Bir dönem papazlık da yapan Soros'un adamı Mawarire, 2016'da kendi müritlerini oluşturduğu bir örgüt de kurdu. Yani adam tam bir tetikçi...Ve daha da ilginci Zimbabwe'de Avustralyalı petrol arama şirketi Invictus Enerji, ülkenin kuzeyinde bulunan Muzarabani bölgesinde 5 trilyon dolarlık Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervini keşfetti. Londra'da oturan Kraliçe tarafından yönetilen Avustralya avuç ovuşturuken, Londra'ya "AB'den anlaşmasız ayrıl, yoksa el koymaya hazırlandığın Zimbabwe petrollerinin üzerine biz otururuz" diye mesaj gidiyor. Onlar birbirlerine girerken İngiliz finans kuruluşu Standard Charted'dan 2030 için bir rapor geliyor.
"Biz birbirimiz yerken 11 sene sonra Türkiye aradan sıyrılıp dünyanın en büyük 5. büyük ekonomisi olacak" diye... "Brezilaya, Rusya, Japonya ve Almanya, Türkiye'nin altında kalacak.
İtalya, İngiltere, Fransa ve Kanada ilk 10 listesinde yok" diye de ağlıyor.
Bunu biz söylesek bazıları güler. Onun için çok sevdikleri İngilizler'in ciddi kuruluşu ile gidelim dedim. Türkiye'nin hızlı gidişini durdurmak isteyenler de ya içeridekileri kullanıyorlar ya da dün olduğu gibi Münbiç'te bomba patlatıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar... Bizi durduramayacaklar!
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