Yüzde 5 savaşı
İstanbul fethedildikten 6 yıl sonra Almanya'da doğdu. Ancak onun hakkında kimsenin bilmediği çok daha önemli bir gerçek vardı.. Fugger Kapitalizmin kurucusu bir bankacıydı.
Tefeciydi. Adı "Yüzde 5 Jakob"du...
Bankasına para yatıranlara yüzde 5 faiz vereceğini söyleyerek büyük hücuma uğradı. Bir anda dünyanın en zengini oldu. Servetiyle dünya madenlerinin üzerine oturdu.
Bugün yaşasaydı serveti yarım trilyon dolardan daha fazla olacaktı.
Parayı bir güç ve dünya hakimiyeti aracı olarak gören bunu "Altın kural" haline getiren ilk kişi işte bu Yüzde 5 Jakob'tur.
Ona göre dünyaya hükmedecek güce sahip olmak için ister sıfırdan, ister zirveden başlayın 5 önemli kural vardı. Bu kurallardan en önemlisi ise "Her zaman akla ilk gelen siz olun, gücünüzün herkes farkında olsun ki yıkılmayacağınız zihinlerde tescillensin." şeklindeki sözleriydi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi onu "Tarihin en zengin insanı" ilan etti. Avrupa başkentlerinde saraylara giriyor, krallara borç vererek ününe ün katıyor, devletleri satın alıyordu.
Onun döneminde Avrupa'yı iki kişi kontrol ediyordu. Biri Roma Germen İmparatoru diğeri ise Papa'ydı. Yüzde 5 Jakob Yahudi olmasına rağmen her ikisini de finanse ediyordu.
Anlaşmalar yaptığı Vatikan en büyük müşterisiydi ve kucağındaydı. hatta öyle ileri gitti ki Vatikan'la insanların günahlarının affedilmesini dahi satın aldığı anlaşmalar imzaladı.
İspanya Kralı 1.Carlos'u, 5.Şarlken olarak Roma Germen İmparatoru seçtirdi. Rüşvet dağıtarak tahta oturttu. Şarlken dünyayı sömürgeleştiren adam oldu. Eğer arkasında yüzde 5 Jakob olmasaydı tarihin akışı değişecekti.
Katolik Kilisesi tefecilik olarak gördüğü faize karşı şiddetle savaş veriyordu. Yüzde 5 Jakob .Papa 10.
Leo'yu ikna ederek bu yasağı kaldırdı.
İlk müşterisi Papa oldu.
Faize evet diyen Protestanlık mezhebini İngiltere'de yayan da bu yahudi Yüzde 5 Jakob'tu.
Baktığımızda bugün dünyayı yönetmek için her türlü kirli oyuna başvuran zengin ailelerin varisi, öncüsü, idolü işte bu Yüzde 5 Jakob'tu.
O Rotschildler'den tutun Rockfeller ailelerine kadar tüm ünlü zenginlerin yol haritasını çıkaran, dünyayı bankalarla yönetmenin kitabını yazan ilk kişiydi. Yüzde 5 Jakob gibi bir de onu örnek alan Yüzde 5 Gülbenkyan vardı. Onun da hayatı şu günlerde kitap oldu.
O kitapta Yüzde 5 Gülbenkyan için "Üsküdar doğumlu Petrol Baronı" deniyordu. Yüzde 5 Gülbenkyan 1955 yılında dünyanın en zengin insanı olarak öldüğünde serveti 5 milyar sterlindi.
Osmanlı topraklarında bulunan petrol yatakları için imzalanan kontratlardan aldığı komisyonlar nedeniyle adı 'Bay yüzde 5" olarak tarihe geçmişti.
Ortadoğu'da geliştirdiği ilişkiler ağı ve kurduğu tezgahlar sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında bulunan petrol sahaları ile ilgili imzalanan tüm kontratlardan yüzde 5 komisyon alabileceği bir anlaşmaya imza attı.
1914'e girerken bu Bay Yüzdce 5 Gülbenkiyan, Osmanlı'yı içeriden yıkan ittihatçılara ve Jön Türkler'e danışmanlık yaptı. Türkiye'de Merkez Bankası'nın kuruluşunda öncü olan da odur.
Osmanlı'nın yıkılmasında büyük rol oynayan Gülbenkyan için yazılan kitapta "Ortadoğu'nun büyük güçleriyle aynı masada oynayan, dünyanın finans mimarisinin boşluklarından faydalanan, servete kavuşan ve lüks içinde yaşayan Bay Yüzde 5, geçmiş zaman için eşsiz bir yetenek olabilir ama onun bugün ekonomik sahnedeki varisleri pek de farklı değil" deniyor.
İşte Yeni Türkiye bu Yüzde 5'çilerin varisleri ve onların aynı metodlarını uygulayanlarla savaşıyor.
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