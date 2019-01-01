Nice yıllara
Dünyanın en zengin ailesina ait The Economist dergisine göre "Karanlık bir 2019"a giriş yaptık. Tüm savaşları rant ve akılalmaz karlara çevirme sanatının yeryüzündeki en büyük temsilcisi bu aile "Karanlıklar"dan besleniyor.
Forbes gibi dünyaca ünlü dergiler her yıl dünyanın en zenginleri yayınlıyor.
Bu listelere baktığımızda Rotschild ve Rockfeller gibi 100 trilyon doların üzerinde servetleri olan aileler asla bu listede gözükmüyor. Daha doğrusu gösterilmiyor. 100-150 milyar dolarlık zenginlerle listeyi açıklıyorlar. 100 trilyon dolarları olanları yok sayıyorlar. Çünkü bu ailelerin servetlerini açıklamak, listeye koymak yasak. Aksi ahlde adamı avanağa çevirirler. Çünkü "Bizden bahsetmeyin" diyerek yasağı getiren de bu aileler. Zira medya dünyası avuçlarının içinde. Dünya medyasının büyük bölümü bu ailelerin politikaları doğrultusunda yayın yapıyorlar. O yüzden onlar istediğinde akılılar avanak, kurtlar kuzu, çakallar kedi gösteriliyor. Büyüyen ve gelişen bir ülke olduğunuzda bu aileler devreye giriyor. Tüm dünyada merkez bankalarını kontrol ediyor, ekonomilerle, piyasalarla istedikleri gibi oynuyorlar, ülkeleri avanağa çeviriyorlar. Eğer ayakta kalmak, büyümek istiyorsanız hamleler yapmanız gerekiyor. Örneğin Çin Süper Güç olma yolunda hızla ilerliyor.
Ekonomik olarak yılda 2 trilyon doların üzerinde ihracat yaptığınızda tedbir de almak zorundasınız. O yüzden Çin devlet olarak işi gücü bırakıyor leblebi gibi Holywood'da film şirketleri satın alıyor.
Ve baktığımızda son yıllarda Holywood filmlerinde kötü gösterilen bir tek Çinli çıkmıyor. Medyanın yanında filmlerle de bir ülkeyi yerin dibine batırabilen bir sistemle karşı karşıyaysanız, tabii ki bu silahlara da yatırım yapmak kaçınılmaz oluyor. Türkiye de son 10 yılda Çin gibi dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri... Alt yapısını kuran, ekonomide, teknolojide, savunma sanayiinde yerli ve milli adımlar atan bir Ankara var artık. Geçmişte bırakın uçak yapmayı gübre fabrikası kurmaya kalktığınızda bu ülkede darbeler yapıyorlardı. Türkiye ilk kez bu sömürgeci güce başkaldırdı.
O yüzden 2018'de de büyük saldırılara maruz kaldık. Medya gücüyle, dolarla, ellerindeki tüm argümanlarla ve işbirlikçilerle ülkemize saldırdılar. İçeride işbirlikçiler olmasa, enerjimizi tamamen dışarıya verebilsek Türkiye uçacak.
Kimse durduramayacak. Hayal bile edemeyeceğimiz muazzam gelişmeler kapımızın eşiğinde bizi bekliyor.
Batı'nın tamamının kullandığı nükleer santrallere daha yeni geçebiliyoruz.
Tük Akımı, Azeri enerji boru hatları ile dünya piyasalarında söz sahibi olmaya hazırlanıyoruz. Önceki gün akademisyenlerimiz açıkladı. KKTC, Antalya, Alanya, İskenderun açıklarında bilimsel olarak 3 trilyon metreküp doğalgaz rezervleri resmen tespit edildi. Birlik olup, Akdeniz'de savaş gemileri ile gezen 12 ülkeye karşı dik durduğumuzda dünyanın sayılı doğalgaz üreticisi olmamız işten bile değil. Buradan cebimizde kalacak milyarlarca doların ekonomiye yapacağı katkıyı hayal bile edemeyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önceki gün açıkladı. 3.3 milyar ton rezervleriyle dünya bor yoğunluğunda yüzde 73 ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. 2018'de bor ihracatımız 1 milyar doları aştı. Ve şu anda işlenmemiş boru birim başına 200 dolara satıyoruz. Yakında işleyebilmek için tesisler kurmaya hazırlanıyoruz.
Bunu gerçekleştirdiğimizde birim başına ikibin katı yani 40 bin dolar kazanacağız. Elinize hesap makinesi alarak ekonomimize girecek yüz milyarlarca dolarları da siz hesap edin.
Biz bu hayal bile edemeyeceğimiz paraları kazandığımızda tabii ki trilyon dolarlara hükmeden birilerinin cebinden para kaçacak. O yüzden avanağa dönüyorlar, uykuları kaçıyor ve Türkiye'yi nasıl avucumuzun içine alırız diye ellerindeki tüm silahlarla saldırıyorlar.
Dünya karanlık bir yıla kilitlenirken, Ankara ülkemizin geleceği için büyük adımlar atıp, 7 düvelle savaşıyor. Bizim muhalefetin gündemi ise farklı ama olsun.
Kadıköy Belediyesi'nin yaptırdığı Avanak Avni heykeli çalınmıştı. O bulunmuş Kustepe'de. CHP'li dostlar bunun büyük sevincini yaşayan mesajlar atmışlar bana.
Kutluyorum... Nice yıllara...
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