Güç zehirlenmesi
Masada Rothschild Ailesi (3 koltukları vardır), Rockefeller Ailesi (2 koltukları vardır); Habsburg Hanedanı, İspanya Kralı, Bronfmen Hanedanı (Viski ve içki imparatoru), İngiltere Kraliçesinin temsilcisi, Harry Openheimer (elmas kralı), Giovanni Agnelli, bizdeki FOX'un sahibi Rupert Murdoch, Hollanda Prensi Bernhard, George Soros, Heinrich Von Pierre (Siemens Yönetim Kurulu Başkanı) ve Prens Philip bulunuyordu.
Bir belgesel izledim önceki gün...
13'ler olarak tanınan ve GÜÇ zehirlenmesi yaşayan ailelerden İtalyan Agnelli ailesinin en derin adamı Giovanni'nin hayatı anlatılıyordu.
Malum Agnelli ailesi FIAT'ın sahibi ve bizde Koç ailesinin de ortağı...
Giovanni Agnelli'ninin dedesi FIAT'ı kuruyor. 2. Dünya savaşında çok ilginçtir İtalya'da faşizmi destekliyor. Bu aynı zamanda Hitler'e de destek olduğu için toplumdan dışlanıyor. Öldüğünde cenazesi, kurduğu fabrikanın yanından bile geçirilmiyor.
Fabrika'nın başına daha sonra Giovanni Agnelli geçiyor. Yakışıklı ve çapkın bir adam. Gidiyor, İngiltere Başbakanı Chirchill'in oğlundan boşanan Pamela ile büyük aşk yaşıyor.
Pamela sayesinde İngiltere saraylarına girecek, Chirchill ile ilişki kuracak kadar işi ileri boyutlara taşıyor.
Son aşamada Amerika'ya kadar uzanıp başkanları yöneten derin adam Kissinger ile dost olacak, Rotschild ailesi ile ortaklık kuracak kadar büyüyor ve yükseliyor.
O belgeselde Giovanni Agnelli'yi dostları anlatıyor, Kissinger göklere çıkarıyor. Arkadaşlarından biri ise çok ilginç bir anısını şöyle paylaşıyor;
"Bir gün İtalya Cumhurbaşkanı Giovanni Agnelli'nin evine ziyarete gelecekti. Beni Giovanni aradı. Bir hayvanın testisini yemek olarak pişirin, onu ikram edeceğiz dedi. Ben de şaşırdım, yahu koskocaman Cumhurbaşkanına hayvan testisi yedirilir mi cevabını verdim. Giovanni Agneli 'Herkes layık olduğunu yer.' dedi.
Cumhurbaşkanına hayvan testisi yedirdik ve anlamadı." İşte adamlardaki GÜÇ ZEHİRLENMESİ, ayaklarına kadar gelen Cumhurbaşkanlarına hayvan testisi yedirecek kadar onları kendinden geçiriyor. Şimdi FIAT'ın başında John Philip Jacob Elkann var. Babası Fransız Yahudisi Alain Elkann...
Annesi Margherita Agnelli ise, İtalya Cumhurbaşkanlarına testis yediren Giovanni Agnelli'nin kızıdır.
John Philip Jacob Elkann aynı zamanda da büyük hissedar Rotschildlerle beraber The Economist'e de ortaktır. Sürekli Türkiye'ye saldıran, Başkan Erdoğan için "Sonu Menderes gibi olacak" diye yazan bu dergi, geçmiş seçimlerde CHP'ye oy isteyecek kadar gözü dönmüşlüğün zirvesini yaşamaktadır.
Ve son olarak 2019 yılını simsiyah kapağından "KARANLIK YIL" olarak ilan etmiştir. Günümüzde devran değişmiştir. Çin'i kapitalizmle tanıştırıp, trilyonlarca dolarlık yatırımla zenginleştiren ve Amerika'nın karşısına diken bu hanedanlardır.
Amerikan derin devleti, bu şirketlerin kurduğu dünya düzenini yıkma kararı almıştır. O yüzden karşımızda iki Amerika vardır. Dünya ve Türkiye bu gözü dönmüş zengin hanedanların GÜÇ ZEHİRLENMESİNE karşı savaş vermektedir. Kavga küçümsenecek boyutta değildir.
Gün birlik ve Ankara'nın yanında yer alma günüdür. Başkan Erdoğan'ın verdiği mücadeleyi anlayamayanlar, karanlıktan beslenenlere teslim olmuş zavallılardır.
Güç zehirlenmesi yaşayanlara içimizden paspas olanları, küçük ve basit olaylarla küskün kalanları bu MİLLET ve tarih asla affetmeyecek.
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