Kebap
"Zenginlerin lideri" olarak öfke duyulan Cumhurbaşkanı Macron'un altın kaplama ofisinden yaptığı konuşma da göstericileri yatıştıramadı. Küresel sermayenin uzantısı Time dergisi seçimleri kazandığı günlerde Macron'u kapağına taşıyarak "Avrupa'nın bir sonraki lideri" başlığını atmıştı.
Rotschild hanedanı tarafından bankalarında yetiştirilerek Cumhurbaşkanlığı'na taşınan Macron'un Almanya'dan AB liderliğini alması bekleniyordu. Avrupa Birliği'ni de zengin aileler Bilderberg toplantılarında kurmuştu. Yaşaması için ABD'den bağımsız olması lazımdı. Ve kendi ordusunu kurması gerekiyordu.
Macron bu adımı attığı an ABD devreye girdi. CIA ayarlı operasyonla "Hoop" dedi. CIA ayarlı operasyonla Paris'i cayır cayır yaktılar. 4 kişi öldü, binin üzerinde yaralı var. Paris'teki olayların en büyük destekçisi Fransız aşırı ırkçı parti lideri Le Pen... Oylarını yüzde 33'e çıkararak birinci parti konumuna geçti. Geçtiğimiz günlerde Le Pen, AB'yi dağıtmak isteyen Pentagon adına kıtaya gelen Trump'ın eski danışmanı Steve Bennon ile buluştu.
Karşılıklı "Kutsal ittifak" anlaşmasına vardılar. Daha önce belirtmiştik, "Bugün iki Amerika var" diye... Pentagon, zengin hanedanlarla savaşıyor. Bu savaşa Avrupa üzerinde tepinerek devam ediyorlar. Kimin kazanacağı şu an meçhul. Pentagon servet sahipleri arasına da fitne soktu, kavgaya başladılar. Aynı Pentagon dün bir açıklama yaptı; "Fransa ABD'den bağımsız Avrupa Ordusu kuracağını söylediği anda kaosla tanıştı" diye. Yani bunun açılımı "Kardeşim öyle başına buyruk hareket edersen, sokak olayları ile tepene bineriz" demekti. Açıkça Fransa'yı nasıl karıştırdıklarını gururla haykırıyorlardı adeta. Zavallı sarı yelekliler de sokaklarda haklarını aradıklarını zannederek aslında Pentagon ve CIA'nın uşağı oluyordu.
Dünyadan bihaber 30 kişi lüks İtalyan moda markası Fendi mağazasına giriyor, binlerce euroluk elbiseyi mankenleriyle birlikte yağmalıyordu. Lüks giyim markası Louis Vuitton'dan kahve zinciri Starbucks'a, Rotschild hanedanına ait küresel finans şirketi HSBC'den teknoloji devi Apple'a kadar dünyayı sömüren ailelere ait işyerleri saldırıya uğruyordu. Pentagon ve CIA, hem Fransa'yı karıştırıyor, hem de zengin hanedanları Paris'te zavallı piyonlarla döverek mesaj veriyordu. Rotschild hanedanının iktidara getirdiği Macron'u da sokağa çıkamaz hale getiriyordu. Pentagon, oyuncakları "Macron zenginlerin koruyucusu" sloganıyla sokaklara dökerek bir taşla yüzlerce kuş vuruyordu.
Sloganlar içinde patlayan bir duvar yazısı vardı. O duvarda "Kahrolsun havyar, yaşasın kebap" yazıyordu. İnsanların, istihbarat oyunları ile oyuncak edildiği bir dönemden geçiyoruz. Amerika Suriye'den çekilmek istiyor. BAE, S.Arabistan ve Mısır askerlerinin Deyr-i Zor, Haseke, Rakka'dan oluşan bölgeye yerleşmesi için uğraşıyor. PKK uzantısı YPG buna öfkeli. Kendilerini kullanılmış ve aldatılmış hissediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin ulusal güvenliği için Fırat'ın doğusuna operasyonun başlayacağını açıkladı. Yani PKK'ya Suriye'de balyoz inecek. Oyuncaklar kabusu görecek.
Operasyon hazırlıkları yapılırken Türkiye'de de insanları sokağa çağıran bir tv kanalının Amerikan şirketi olması boşuna değil.
Hemen ardından Almanya'da PKK'lılarla görüşen CHP liderinin de tüm işçileri sokağa çağırması, küresel sermayenin kucağındaki TÜSİAD'ın "Ekonomi kötüleşecek" çıkışları da tesadüf değil.
9 ülkede aynı anda medyanın "FETÖ üyeleri gizli hapishanelere götürülüp işkenceden geçiyor" diye kampanya başlatması, buna Soros'un vakıflarından milyonlarca dolar bağış alan Correctiv'in öncelik etmesi hep bir plan dahilinde. Biz içeride enerjimizi harcarken, Amerika sınırımızda sıkıştırılmış PKK devleti kurmak için içimizdekilerle operasyon çekiyor.
Trump'ın Suriye özel temsilcisi McGurk dün "İç güvenlik güçleri kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğiz" diyor. Yani "Çekileceğiz ama elimizdeki bölgede iki ayrı devlet kurduktan sonra" demek istiyor.
Ulusal çıkarlarımız açısından çok kritik bir dönemden geçtiğimiz günlerde içeride birbirimizi KEBAP gibi yedirtmek, dışarıya kör bırakmak için insanları sokaklara çağıran işbirlikçileri, tarih de bu MİLLET de asla affetmeyecek.
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