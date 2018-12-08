Operasyon
"Amerikan mallarını İran'a satarak yaptırımları delmekle" suçlanıyor.
Dünyanın en büyük ağ ve telekominaksayon cihazı üreticisi Huawei'ye yapılan operasyonda soru şu; Dünyanın birçok ülkesinde 180 bin çalışanı ile küresel bir şirket olan Huawei neden tutuklamaya maruz kaldı? Cevabı patronun ilişkilerinde...
Çin'de Halkın Kurtuluş ordusu hep Rothschild ailesiyle yakın ilişkideydi.
Aile askerlerin yönettiği komünist Çin'de bu ilişkilerle hep güçlendi.
Halkın Kurtuluşu Ordusu'nun eski subaylarından olan Ren Zhengfei, Rothschild ailesinin sesi oldu. Elbette bunun da karşılığı vardı. Subaylığı bırakan Ren Zhengfei, Rothschild'in sermayesiyle ünlü Huawei markasını kurdu. Telefonları, iPhone ve Samsung'la yarışır hale geldi.
Çünkü yatırımlarıyla Çin'in kalkınmasında büyük rol oynayan Rothschild ailesinin teknoloji desteği de hep Ren Zhengfei'nin arkasındaydı.
Bu sayede Huawei'nin değeri 100 milyar doları aştı. Elbette bir subay asla tek başına bu rakamlara ulaşamazdı.
Şimdi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou Pentagon'un elinde. Bir CIA operasyonuyla karşı karşıyayız.
Huawei, yeni nesil teknoloji 5G'nin çok önemli alt yapısına sahip.
50 ülkedeki güçlü alt yapısıyla birlikte Pentagon ve CIA'yi korkutuyor. 50 ülkedeki istihbarat ağlarının tehlikeye girme ihtimali var.
Operasyonla küresel sermayeye de mesaj verip darbe de vurdular. Küresel güç mücadelesi Amerika içinde büyük savaşa dönüştü.
Çin'i bugün yatırımlarla kalkındıran Amerikalı şirketlerin patronları medyaları aracılığıyla "Trump Çin'den daha büyük tehdit" algısı oluşturuyor. Hedef Trump'ı yıkmak.
Çünkü küreselciler "Trump bizim dünyada kurduğumuz liberal ekonomik sistemimizi yıkıyor" diye bağırıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun önceki gün yaptığı "Dünyada yeni bir liberal düzen kuruyoruz" açıklamasının ne anlama geldiği de belli oldu.
Pompeo "Küreselcilerin eski liberal sistemini yıkıyoruz" demek istiyor. 2. dünya savaşından sonra Amerika küresel üretimin yüzde 50'sine sahipti. Bu rakamlar dışarıya kaçan şirketler yüzünden yüzde 25'e düştü. Böyle giderse Washington küresel gücünü kaybedecek.
Pentagon tehlikeyi gördü, Trump'ı seçtirdi. Şimdi masaya oturttuğu korumacı Başkan ile vergiler koyuyor, dışarıdakilere gelin diyor, küreselcilerin eski liberal düzenini darmadağın ediyor.
Savaş haliyle Amerika'nın küreselci kanadının yanında olan Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa sadece ekonomik olarak bir birlik. Mülteciler dahil hiçbir siyasi konuda anlaşamıyorlar.
O yüzden siyasi birlik değil.
Ekonomik olarak da şirketlerin koynunda yatıyor. Pentagon o yüzden Birliği dağıtacak, Fransa'yı bu nedenle yangın yerine çevirdiler.
Durum böyleyken bizim küreselci TÜSİAD da dün çıktı "Yönümüz Batı, yani Avrupa Birliği olmalıdır" dedi. TÜSİAD neden Pentagon'un savaştığı küreselci Avrupa'nın yanında?
Bu sorunun cevabını da dün konuştuğum emekli General Nejat Eslen Paşa veriyor ve soruyor; "TÜSİAD... Kendin mi konuşuyorsun borç aldığın yerler mi seni böyle konuşturuyor... 230 milyar dolar borçları var. Marttan itibaren de ödemeleri var...
Niye böyle borçlandın küresel tefecilere.. O tefeciler doğuda değil batıda... Tabii ki küreselci olmaya mahkumsun TÜSİAD." Evet dünyada savaş 2019'da daha da büyüyecek... Bu kavga Türkiye'yi de yakından etkileyecek. O yüzden istikrar çok önemli. Böyle bir ortamda herkesin dikkatli olması ve Ankara'nın yanında yer alması gerekiyor. Berlin'de, Londra'da, New York'ta küreselcilerin kapısında yatanların değil!
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