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Türkiye'nin, terör olaylarında en çok azalma yaşanan 5 ülke arasında olduğu açıklandı.
Bakın biz de terörle boğuşuyoruz. Ancak bu 46 ülke dışında tutuluyoruz. Terörün azaldığı 94 ülke arasında gösteriliyoruz.
Yani topladığınızda 140 ülke terörle boğuşuyor. Birleşmiş Milletlere üye 193 ülke var. BM üyesi olmayıp, tanınmayanlarla birlikte ülke sayısı 206. Raporun verdiği rakamlara baktığımızda dünyanın yarıdan fazlası terörist saldırılara maruz kalıyor.
Bu her yerde ateş ve ölüm var anlamına geliyor. 2017'de dünya genelinde, 18 bin 814 kişi terörist saldırılarda öldürüldü.
Terörün küresel maliyeti 52 MİLYAR DOLAR olarak açıklandı. Bir sene önceki maliyet ise 90 milyar dolar civarındaydı.
Raporda "67 ülkede terör ölümlere yol açtı " deniyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da, aşırı sağ terörizmi yükselişe geçti.. Geçtiğimiz yıl sadece Batı Avrupa'da 31 saldırı gerçekleşti ve 17 kişi aşırıırkçı sağ terörün kurbanı oldu. Raporda Türkiye'nin, terörden en çok etkilenen ülkeler endeksinde 12'inci sıradan 40'ıncı sıraya gerilediği belirtiliyor. Birileri "Ne işimiz var Suriye'de" diyordu bu ülkede...
Eğer Ankara Suriye konusunda tedbir almayıp Afrin operasyonu yapmasaydı, İdlib'e, Cerablus'a girmeseydi o sıralamada yerimiz belki de ilk 10 içinde olacaktı. Yerli ve Milli silahlarımızla teröre büyük darbe vurduk. Henüz yeni geliştirdiğimiz ve nokta atışı yapan Lazer silahlarımızı kullanmadık.
Lazer silahlarımızın kaç km menzile sahip olduğu da sır gibi saklanıyor. Onlar da devreye girdiğinde Kandil'e asker veya uçak göndermemize gerek kalmayacak.
Baktığımızda en çok kanın aktığı yerler İslam coğrafyasında. Afganistan 2017 yılında en çok ölüm olayı yaşanan ülke oldu. 2 bin 419 asker ve polis öldürdü.
Afganistan'ın tek suçu Çin ile komşu olması ve enerji hatlarının geçiş yolunda bulunması.
ABD çıkarları için ülkeyi işgal etti, Çin Taliban'a milyarlarca dolar ve silah aktarıyor.
Terörden en çok etkilenen 10 ülke arasına Afganistan, Irak, Nijerya, Somali, Suriye, Pakistan, Mısır, Kongo, Orta Afrika ve Hindistan girdi. Nijerya dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri... CIA'nın kurduğu terör örgütleriyle kucağa almak istiyorlar. İki gün önce tüm ülkede "Devlet başkanımız öldü, yerine başka ülkeden ithal edilen dublörü geçti" haberi yayıldı. Devlet Başkanı ekranlara çıkarak "Vallahi ben ölmedim. Dublör değil gerçeğim" demek zorunda kaldı. Akbaba devletler, terörle sarstıkları ülkelerle bir de böyle dalga geçiyorlar. Sömürgeci kan emiciler artık ordu göndermiyor, teröristlerle işi hallediyor.
Osman Öcalan ahaber'de Yazboz'da "HDP PKK'nın ideolojisini benimseyen partidir" diyordu. Amerika'nın komutanlık yaptığı PKK'nın siyasi yavrusu HDP ile ittifak yapmak, Almanyalarda PKK bayrağı açan Kandil sevdalısı terörist milletvekilleri ile yan yana poz vermek CHP liderini ne hallere getiriyor. PKK'nın partisi veya milletvekilleri ile yanyana gelmek, komutan Amerika ile aynı safa taşıyor birilerini. Çok sayıda CHP'li dostum kahrından ölmek üzere... Böyle bir ortamda içinde Koray Aydın gibi ülkücülerin olduğu İYİ Parti'nin de, PKK ideolojisindeki HDP flörtçüsü CHP ile ittifak masalarına oturması, onları Berlin'den Washington'lara uçuruyor adeta. Koray Aydın gibi milliyetçilerin milyon kere düşünmesi gerekiyor. Bunun altından kalkamazlar. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. CIA eski Başkanı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün açıkça, "Rusya, Çin ve İran'ın ilerleyişini engellemek için yeni bir Liberal Düzen inşa ediyoruz" ilanında bulundu..
Pompeo, "Asil devletleri savaşı önleyen ve daha fazla refahı sağlayan yeni bir liberal düzenin inşası için bir araya getiriyoruz" diye konuştu. Asil devletler dediği, terörle Amerika'ya boyun eğmiş ülkeler... İngiltere'nin de AB'den ayrılma kararını, uluslarüstü örgütlerin işe yaramadığının bir örneği olarak gösterdi.
Yani AB'yi "Boş birlik" olarak niteledi. O yüzden Fransa'yı yangın yerine çevirerek terör ihraç ediyorlar. Terörün, parçalamak ve kucağa oturtmak için kullanıldığını artık sokaktaki çocuklar bile biliyor. Kirli ittifaklar arayışında olanların İYİ düşünmesi gerekiyor. Yoksa siyaset tarihinden silinip giderler.
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