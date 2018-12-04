Kuğuların sessizliği bozuldu
Turistleri otellerde rehin aldılar. Eylemciler valiliklere giriyor, ülkede olağanüstü hal ilan ediliyor. Protesto gösterilerinin iki önemli lideri var. İkisi de Soros'un Açık Toplum Vakfı'nda yöneticilik yaptı. Soros iki yıl önce "Avrupa Birliği'ni dağıtmanın yolu Fransa'yı karıştırmaktan geçer.
İki lider ülkeden Almanya güçlü ama Fransa zayıf. Avrupa'nın yumuşak karnı Fransa'yı karıştırdığınızda ortada Avrupa kalmaz" demişti. Şimdi Soros'un bu dahiyane planı, Amerika'nın çıkarları adına adım adım uygulamaya geçirildi. Geçtiğimiz hafta Yaz-Boz programını yaparken canlı yayında bir Amerikalı'dan telefonuma mesaj geldi. Süre yetmediği için o mesajı okuyamadım. O mesajda şöyle yazıyordu; "Soros vakıfları tıpkı FETÖ gibi paralel yapılanmadır. FETÖ'nün Siyonist-Haçlı versiyonudur. Amacı kaoslar yoluyla hür dünyanın seçilmiş liderlerini ve yönetimlerini kendine bağımlı hale getirmek ve kontrol altında tutmaktır. Onları kullanışlı hale getirmektir." Suriye'yi parçalayarak, kurdukları DEAŞ ile dehşet saçarak önce Avrupa'ya mülteci ihraç ettiler. Ardından bu mülteci korkusuyla Avrupa'ya İslamafobi ve ırkçılığı ihraç ettiler.
Bu sayede Avrupa Birliği'ni parçalayacak faşist partilerin oylarını yükselttiler. Şimdi aynı Avrupa'yı Fransa'yı merkez baz alarak yakıyorlar. Sokaklara çıkanlar arasında Afrika kökenliler, siyahlar yok. Tamamı beyaz. Büyük çoğunluğu aşırı sağcı ve ırkçı.
Araya komünistler de sıkıştı. Olaylar daha hızlı tırmanarak şiddet artacak. Haftasonu Fransa'yı son yüzyılda görmediği bir yangın bekliyor. İngiltere, CIA AB'yi parçalayacak diyerek birlikten referandumla kaçmıştı.
Ancak Londra'daki siyasiler arasında son günlerde "AB içinde kalalım" sesleri yükselmeye başladı. Geçtiğimiz hafta "İngiltere'de de olaylar bekliyoruz" demiştik. Nitekim bu konuda ilginç işaretler ve mesajlar gelmeye başladı. Malumunuz İngiltere'de kuğular kraliyet ziyafetleriinin en önemli yiyeceğidir. Bu nedenle tüm kuğular 14. yüzyıldan beri Kraliçe'nin malıdır.
Kuğulara dokunan, öldüren vatan haini ilan edilir. İngiltere'nin Kent bölgesinde bir anne baba kuğu ile 5 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Swan Sanctuary adlı örgütten Stephen Knight, hayvanların Kraliçe'yle bağlantılı olması nedeniyle öldürüldüğünü söyledi. "Saldırganların kuğuları hedef almasının nedeni, Kraliyet'e ait olarak bilinmeleri ve müessem nizamı temsil etmeleri" dedi. Kuğular öldürülmeden önce sosyal medyada hızla yayılan bir mesaj dikkat çekti. O mesajda "Kraliçe'nin keyfi nasıl kaçırılır?" başlığı ve kafesteki kuğuyla bir silah resmi yer alıyordu.
Kuğuların sessizliği bozuldu, şimdi Londra'nın karıştırılması bekleniyor. Nitekim kıpırdanmalar başladı. Extinction Rebellion yani Yokoluş İsyanı adlı örgüt, İngiltere'de ayaklandı... Open Society Foundation yani George Soros'un Açık Toplum Vakfı ile de yakın ilişkiler içinde olan bu ekip, kentin beş ana köprüsünü saatlerce trafiğe kapattı. Ocak 2018'de Açık Toplum Vakfı'ndan 1 milyon sterlinlik bağış alan Yokoluş İsyanı adlı örgüt, Westminster Köprüsü'nde isyan pankartları açtı. Bu eylemden birkaç saat sonra Buckingham Sarayı'na girmeye kalkan yaklaşık 500 eylemci işgal ve yağma girişiminde bulundu.
24'ü tutuklandı. Olay anında Kraliçe II. Elizabeth güvenlik gerekçesiyle başka bir bölgeye kaçırıldı. Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Akdeniz'den Karadeniz'e yeni bir dünya düzeni dizayn ediliyor. Bunları da kaoslarla, iç çatışmalarla yapacaklar. Nitekim bunu dünyanın en zengin ailesine ait Economist dergisinden ilan ettiler ve özel sayısının kapağında "2019 kapkaranlık" dediler.
Türkiye kaos planlarının yapıldığı dünya haritasında tam merkezde. Bu yüzden planların gerçeğe dönüşmesi için mutlaka Ankara'nın elde edilmesi gerekiyor. Yani kaos severler bize de gelecekler. Nitekim İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 ayrı kargoda 48 "suikast silahı" mekanizması ele geçirildi. Paketlerin gönderildiği adres belli; Amerika!.. Böyle bir dönemde ana muhalefet lideri de gidip Almanyalarda Türkiye düşmanları ile görüşüyor, birlikte poz veriyor. Bu ittihatçı kafa görüntüsü insanın için acıtıyor. Ancak Allah'a şükür ülkeyi güçlü bir lider yönetiyor.
Ve Ankara planlara uyan değil, bozan olarak tarihe geçiyor.
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