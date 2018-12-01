Hayırlı olsun
Onun arkasında meşhur Macar Yahudisi Soros var" demişti.
Osman Kavala, Türkiye'deki Açık Toplum Vakfı'nın kurucu yönetim kurulu başkanıydı.
Bu vakfın tüm dünyadaki patronu da Soros'tu. Soros'un açık Toplum Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Buna gerekçe olarak "Son günlerde vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşması" şeklinde açıklama yapıldı. Asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonlar... Soros'un vakfı bunu diyor. İngiliz Times da hemen olaya balıklama atlayıp Başkan Erdoğan'ı suçluyor.
Halbuki George Soros'un yıllar önce Milliyet Gazetesi'ne verdiği röportajı onlar da biliyor. Soros o röportajda Gürcistan'da seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı Açık Toplum Vakfı aracılığıyla 25 günde nasıl indirdiğini ballandıra ballandıra anlatıyordu.
Yine aynı röportajda Ukrayna'da nasıl turuncu devrim yaptığını, bu uğurda vakfı aracılıyla kaç para harcadığını ağzının sularını akıtarak dile getiriyordu. Yani "Asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyon yoğunlaşması" diyerek vakfı korumaya çalışmak, kargaları bırakın pireler dahil tüm hayvanatı kahkahalarla güldürecek bir yaklaşımdır. Adam röportajda "Ben devrimciyim" diyor. Türkiye'de çok para harcamadığını, boğazdaki işadamlarından devrimci vakfına çok para yağdığını göğsünü gere gere anlatıyor. Ortada kurucu ve patron Soros gibi bir itirafçı var. Ne spekülasyonu, ne ölçüsüz asılsız iddiası?.. Ne?.. Ne?..
Ortada "İnsan hakları, evrensel hukuk, demokrasiyi geliştirme ve yayma amacımız" diyen bir vakıf var.
Baktığınızda aman ne hoş diyorsunuz. Ama patronu çıkıyor "Ben vakfım aracılığı ile sandıktan seçilmiş liderleri GÜM diye indiriyorum." diye böbürlenerek haykırıyor.
"Ben" diyor... "Ben indiririm. İndirdim de" diye bağırıyor.
Onun için bu Soros'u doğduğu Macaristan'da da sevmiyorlar. Hatta nefret ediyorlar. Ve dahası koskoca ülkede "Soros'u durdur" diye yasa çıkarıldı.
Hükümet "Halk düşmanı" diyerek Soros'a savaş ilan edince Açık Toplum Vakfı apar topar Budapeşte'den Berlin'e kaçtı.
Macaristan Açık Toplum Vakfı başkan yardımcısı Patrick Gaspard da aynı Türkiye'dekiler gibi konuştu. "Yoğunlaşan politik baskıların ve var olan hukuk yapısındaki değişiklikler nedeniyle" topukladıklarını anlattı. Ancak patronları Soros'un "Gürcistan, Ukrayna darbelerinden"nden hiç bahsetmedi.
Neden bahsedecekti ki?.. "Şey biz seçilmişleri indiriyoruz" mu diyecekti?
Yok daha nelerdi?.. Zaten patron Soros demişti diyeceğini. 120'yi aşkın ülkede devrim yapmayı, seçilmişleri darbe ile indirmeyi kendine iş edinmiş, bu uğurda 14 milyar dolar harcamış bir vakıftan ne beklenirdi? İngiltere 16 Eylül 1992'de Kara Çarşamba yaşadı. Sterlini çöktü. O gün Soros'un 1 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı. Son yıllarda ise İngiltere'nin AB'den çıkışını engellemek için 400 bin sterlin harcadı. İngiltere aleyhine 'Karanlık Yahudi komploları' kurmakla suçlandı.
Telegraph gazetesi "İngiltere'nin iç işlerine karışıyor, gizli planları devreye sokuyor" diye manşetler attı.
2015 yılında ise Soros'a ait Açık Toplum Vakfı'nın faaliyetlerine "Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temeline ve devletin güvenliğine" tehdit teşkil ettiği gerekçesiyle Moskova'da son verildi. Polonya'da iktidar partisi Soros'u "Hıristiyanlık ve milliyetçilik karşıtı aktiviteleri teşvik ettiği gerekçesiyle dünyanın en tehlikeli adamı" olarak olmakla suçladı. Ağustos ayında Ukrayna vatandaşı insan hakları savunucusu Lyudmyla Kozlovska "Soros'un adamı" olduğu gerekçesiyle Polonya'dan sınır dışı edildi. Soros son ABD başkanlık seçimlerinde de Hillary Clinton kampanyasına 10 milyon dolar bağış yaptı.
Trump başkan seçildikten sonra protestolara ülkenin dört bir yanından eylemci taşıdı. 2018 Ocak ayının sonunda "Trump yönetimini dünyaya bir tehdit olarak görüyorum. Trump 2020'yi göremeyecek, yok olacaktır" diye açıklamalar yaptı. Amerika'da 75 bin kişi Soros'un "Terörist" ilan edilmesi için imza toplayarak Beyazsaray'a teslim etti.
Allah'a şükürler olsun... Bu mikserin vakfı arkasına bakmadan bu ülkeden kaçtı gitti...
Hayırlı uğurlu olsun...
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