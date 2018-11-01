Get it started
Pitbull ve Shakira'nın birlikte söylediği "Get it started" yani "Çalıştır" adlı şarkının finalindeki mesaj kimeydi? Ne anlatılmak isteniyordu çözemiyordunuz.
Anlaşılması zor başka sözler de vardı şarkıda... Malezya'ya gitmekten bahsediyordu şarkı... "İki tane pasaport, üç şehir, iki ülke, bir gün... Hayır Ali! Hayır Frasier!... Ama şu an için Malezya kapalı..." diyordu. Allah Allah...
İki pasaport, iki ülke neyin nesiydi? Kimdi bu Ali ve Frasier. Şarkı piyasaya çıktıktan sonra Mart 2014'te Malezya uçağı 239 yolcusuyla düşüyordu. Uçakta bulunan Çinli dört işadamının, Jacob Rothschild'e ait yarı iletken işi yapan şirketin patent ortakları olduğu ortaya çıkıyordu.
Anlaşma gereği "Beş ortaktan dördü ölürse tüm patent Rothschild'in firmasına geçecekti." Uçağın bu yüzden düşürüldüğü iddiası gündemi sarsıyordu. Uçak Kuala Lumpur'dan kalkıp, Pekin'e gidiyordu. Ancak Hint okyanusu üzerinde rotasını değiştirip başka ülke yakınlarında düşüyordu.
Ve yıllar süren araştırmalara rağmen bulunamıyordu. Pitbull ve Shakira'nın şarkısında olduğu gibi uçağa binen iki yolcunun pasaportu çalıntı çıkıyordu. İtalya ve Avustralya'dan... Yani iki ülkeden...
Ve çalıntı pasaportlardan birinin sahibi de şarkıdaki gibi Ali ismini taşıyordu.
İranlı'ydı. Frasier diye biri ise ortada yoktu... Malezya uçağının düşmesinden üç ay sonra Haziran 2014'te Frasier Seitel diye biri medya önüne çıkıyordu.
Rockfeller ailesinin sözcüsüydü.
Rockfeller ailesinin tahtına geçmeye hazırlanan veliaht Richard Rockfeller 99'luk babasının yaşgünü kutlamasından çıktıktan sonra uçağı ile ölüme gidiyordu.
Bunu açıklamak da Frasier'e düşüyor ve olay hemen kapatılıyordu. Haydi bakalım...
"Get it started" kafayı idi durumlar...
Kasım 2017'de de İngiltere'de Rothschild ailesine ait tarihi Waddeston Manor şatosu üzerinde uçakla helikopter havada çarpışarak düştü. Ölen 4 kişinin kimliği açıklanmadı. O tarihlerde Alexandre de Rotschild'in hanedanın başına geçeceği konuşuluyordu. ABD Merkez Bankası Yönetim kurulu başkanlığına geçerse bir imza ile Çin'in ABD tahvillerine yatırdığı 1 trilyon dolarlık serveti geri götürmesine izin verebilecek kudrete erişiyordu. Birden malikane üzerinde iki uçak çarpışıp düşüverdi. Hadi bakalım... Yine "Get it started" kafayı idi durumlar... Üstelik 4chan adlı bir sitede "Q" rumuzlu kullanıcı, Lynn Forester de Rothschild'i ölümcül bu uçak kazası hakkında 3 gün önceden uyarıyordu. Aynı tarihlerde Rotschild ailesi de suikastten kurtuluyordu. Geçtiğimiz hafta da 3 milyar dolar servetiyle Tayland'ın en zenginlerinden Vichai Srivaddhanaprabha, başkanı olduğu İngiliz Liechester City'nin maçını izledikten sonra helikoptere biniyordu. Havalandıktan sonra yaşanan patlamayla düşüp ölüyordu.
O da Rotschild ailesinin işlerini gördüğü için zengin olup İngiltere'de kulüp satın alabilmişti. Ve geçtiğimiz hafta... Yine Endonezya uçağı düştü... Şirketin ismi LİON... Yani Aslan... Bu bir tesadüf değil...
Rotschild hanedanının da simgesi aslan...
Lion Havayollarının sahibi Rusdi Kirana, 1963 doğumlu... Çin asıllı Endonezyalı...
Gençliğinde 10 dolar aylık maaşla çalışan Rusdi Kirana, daktilo satıyordu. Eğitimi lise terkti. Rothschild ailesinin Çin'i teslim ettiği Lee ailesinden çok önemli biriyle otelde tanıştı. Lee ailesinin varislerinden birinin hayatını da kurtardı. Daktilo satıcısı Rusdi birden ülkenin en zenginlerinden oluverdi. Lion Air'i kurdu, siyasete girdi.
Hıristiyan olarak müslümanların kurduğu partiye katılması, Lee ailesinin desteğiyle oldu. 2015'te Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun Başkanlık Danışma Konseyi üyesiydi. 2016 yılında Nat Rothschild'in Loretta Basey ile yaptığı düğünde ONUR KONUĞU'ydu. Servetiyse 4.3 milyar dolar... Ve onun da uçağı 189 yolcuyla düşüverdi. Pentagon-hanedanlar ve GÜÇ-PARA kavgası artık GÖKLERE yükseliyor... Ve tüm bu OYUNDAN dünya ekonomileri etkileniyor. Son gelinen nokta; ABD iç savaşı yaşayacak... Tüm şartlar bunu gösteriyor... Uzmanların bu görüşü artık sayfalardan taşıyor...
Nasıl bitiyordu Pitbull-Shakira ikilisinin şarkısı hatırlayın; "Şimdi bunun dünya çapında bir oyun olduğunu düşünüyorsanız haydi oynayalım"...
Haydi bakalım...Oynayın!
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