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  1. Yarınlar savaşı
Bekir Hazar BEKİR HAZAR
  • 10 Ağustos 2018, Cuma

İhanet

İRAN'A yaptırımlar başladı...
İlk uygulama otomotiv sektörüne...
Çünkü bu ülkede doğalgaz ve petrolden sonra en büyük sektör otomotiv...
Trump binlerce işçinin çıkarılmasını, sokağa dökülmesini bekliyor. İran parası Trump'ın nükleer anlaşmayı yırtmasından beri dolar karşısında dibe vurdu.Halk dolar bulamadığı için altına hücum ediyor. Bir sonraki hamlede İran'ın petrol satışları da ambargo yiyecek.
Böylece İran ekonomik olarak kıskaca alınıp ABD ne isterse onu yapacak...
İşler böyle yürüyor... Bugün dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela da yaptırımlar nedeniyle fakirliğin dibini yaşıyor. Bunu bilmeyen ve görmeyen yok... Bizde de bazıları ekranlara çıkıyor veya köşelerinden yazıyor... "Hükümet dolar ateşini körüklüyor" diye... Tam Amerika'nın ve finans çevrelerinin istediği gibi açıklamalar yapıyorlar. Kendi devletlerini suçlayarak ekmeğe bal sürüyorlar. ekmek yedikleri ülkeye ihanet ediyorlar.
Türkiye'ye ekonomik operasyon var, bu açık. Ancak bakan gözleri bile kör bazılarının... Wall Street Journal bile dün "Türkiye faizleri artırmadıkça doları düşüremez" diye yazıyor.
"Merkez Bankası'na karışma" diyerek açıkça "Orası bizim" demeye getiriyor.
Yani kendileri yönetecekler... Talimatlar verecekler... Faizler artacak, Batı'da dibe vurmuş oranların fersah fersah üzerinde olacak. Gelip bizde kağıttan, faizden kazanacaklar... Bankaları köşeyi dönecek... Milyarlarca dolar götürecekler.
Bunu istiyorlar. Türkiye şu anda parayla oynayan firavunlar ve müttefikimiz ABD tarafından dolarla dövülmeye çalışılıyor.
Bunun adı müttefiklik değil... İhanet...
Artık müttefiklik kavramı çöp olmuştur.
Saldıran, tehdit eden, yaptırımlar uygulayan müttefik olamaz... Türkiye bu ihanetin yeni adını koymalıdır!...
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