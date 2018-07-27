Geçti o günler
Görüntüye baktığımızda güya Suriye'de DEAŞ ile en büyük mücadeleyi ABD verdi. Ancak DEAŞ tek bir Amerikan askerini öldürmedi, tek bir ABD üssüne saldırmadı...
Son saldırılarını da gitti, Suriye'nin güneyinde Esad rejimi askerlerine karşı yaptı. Tam 215 kişiyi öldürdü.
Suriye'de pazarlıkların en üst nokyata taşındığı dönemde CIA yine yaptı yapacağını... Masaya oturanları bitti denilen DEAŞ ile dövüyor... "Ben istemedikçe DEAŞ ölmez" diyor.
Zavallı garibim Kanada da, Beyaz Saray'ın koyduğu milyarlarca dolarlık vergi duvarına karşı misillemede bulunmuştu... Sen misin bunu yapan?..
Yine CIA girdi devreye... Kanada'nın Toronto kentine DEAŞ militanlarını taşındı hemen... Bir restorana silahlı saldırı organize ettiler. 18 ve 10 yaşında iki Kanadalı öldürüldü... DEAŞ hemen fırladı... "Ben yaptım" dedi...
DEAŞ niree, Toronto nire? Terör örgütlerinin Amerikan malı olduğu artık o kadar aşikar ki... Mesela 6 gün önce İran'ın Merivan kentinde karakola saldırı düzenlendi. 11 İran askeri, bombalarla havaya uçuruldu.
Saldırıyı PKK üstlendi. PKK, Suriye'de Amerikalı subayların komutanlık yaptığı kanlı bir örgüt... Doğrudan CIA ve Pentagon'a bağlı... Zavallı İran da yıllarca PKK'yı destekledi...
Bundan Türkiye'nin zarar görüp parçalanacağı rüyasına kapıldı... Türk askeri ne zaman Kandil'e operasyon düzenlese teröristler dağın İran tarafına kaçıyordu. İran askerleri de onları bağrına basıyordu... PKK geçmiş yıllarda, hendek olayları öncesi Şemdinli'yi ele geçirip bayrak dikerek gövde gösterisi yapmak istiyordu. İran devleti kendi topraklarında iki kamp açarak 500 PKK'lıyı eğitti. Türkiye'ye gönderdiği anda da tek operasyonla hepsi imha edildi. Terörden medet umanlara bumerang birgün mutlaka dönecekti. Nitekim de öyle oldu.
Şimdi ABD, İran'a karşı PKK'yı yoğun bir şekilde kullanacak. Bu konuyu senelerdir burada dile getiriyorduk.
Şimdi CIA emriyle PKK ilk etapta 11 İran Devrim Muhafızını öldürdü.
Devamı da gelecektir. İran PKK ile yüzleşecek ve bedel ödeyecek. ABD, İran'a ambargo dönemini Ağustos ayı sonunda başlatıyor. Avrupa direniyor, "Ambargoda yokuz" diyor. Başkan Erdoğan da Afrika gezisine çıkarken "Halkımızı kış soğuğunda İran'dan gelen enerji ile koruyoruz." dedi. Türkiye'de ambargoya karşı çıkıyor. Amerika bir temsilci göndererek Türk şirketleri ile Türkiye'de toplantı yaptı. O temsilci "Ambargoya uymazsanız sonuçlarına katlanırsınız" diye tehdit etti. İran'dan gelen enerji ile en yoğun şekilde muhatap olan kurum TÜPRAŞ... Ambargoya uyulması halinde en çok o etkilenecek. Trump'ın eski Başdanışmanı Steve Bannon'un "Erdoğan en tehlikeli lider. Onun gibi liderler için ÖNCE KENDİ ÜLKESİ geliyor" demişti. Evet Başkan Erdoğan'ı "Emrederseniz" demediği için sevmiyorlar. Önce kendi ülkesinin çıkarlarını düşündüğü için tehlikeli bulup saldırıyorlar.
"Önce Türkiye" diyen Başkanımız aralarında Çin ve Rusya'nın da olduğu dünya ekonomisinin yüzde 25'ini elinde bulunduran BRİCS üyelerinin özel davetlisi olarak Güney Afrika'da... Türkiye artık dost görünüp kendisine 100 yıldır kazık atanlara karşı alternatifleri olduğunu dünyaya haykırıyor. Dolara karşı her ülkenin kendi parasını kullanması için masaya oturuyor. Başkan G. Afrika'da" Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen Türkiye var." diyor... Evet duruşumuzdan sözümüze kadar merak ediyorlar.
Yeni Türkiye artık dünya siyasetine yön veren önemli ülkelerden biri...
Kararlara uyan değil, karar verenlerden biriyiz. Bunu biliyorlar, Financial Times da bile "Faizin sabit tutulması, Erdoğan'ın Türk ekonomisi üzerindeki kontrolünü gösteriyor" diye ağlıyor... Ne yani? Ekonomimiz sizin kontrolünüzde mi olacaktı zevzekler? Geçti o günler...
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