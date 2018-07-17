Bedava köpek
Başkaları tarafından öldürülmüyorlar Kendileri, kendilerini öldürüyor.
İntihar edenlerin yarısı kafasına ateşli silah dayayarak bunu yapıyor.
İntiharların en çok yaygın olduğu kişiler grubuna askerler de giriyor.
Irak, Afganistan gibi ülkelerde savaşıp da geri dönenlerin tamamı psikolojik sorunlar yaşıyor.
Bu nedenle her gün ortalama 20 asker hayatına son veriyor.
Sadece Irak ve Afganistan'da savaşıp da ülkesine dönen askerler içinde intihar rakamları 30 bini geçti.
ABD her iki savaşta da bu kadar asker kaybetmedi.
Kendi kendini öldürme işi Amerika'ya her yıl 69 milyar liraya mal oluyor.
Doktorlar, akademisyenler ve siyasiler sürekli toplantılar yapıp bu maliyeti düşürmek için kendini yırtıyor.
Çünkü ABD'de her şey para... Birine yol sorduğunda "Money" diyor.
Dönelim tekrar patır patır intihar eden askerlere... Onları durdurmak için her yol deneniyor. En sonunda savaşlardan dönen askerlere yönelik ilginç bir uygulamaya geçildi. Onlara devlet tarafından köpekler hediye edildi.
Bu uygulamanın sonucunda askerler arasındaki intiharların azaldığı görüldü...
Tüm sistemini ve zamanını "Savaşlar" ve "Para"ya bağlayan bir Amerika'nın askerlerini kurtarma işi köpeklere kaldı.
O yüzden Trump döneminde savaşlara askerler gönderilmiyor. Aptal piyonlar ve sadık terörist köpekler kullanılıyor.
Ve tüm savaşların, kaosların, kavgaların sadece ve sadece "Para" için yapıldığı artık aleni bir şekilde açıklanıyor.
Mesela Trump son olarak "Çin ekonomik olarak düşmanımız.
Ancak bu onların kötü oldukları anlamına gelmiyor" dedi.
Hem kötü değil, hem de düşman...
Müthiş bir itiraf bu... Çünkü ABD Çin'e yılda 56 milyar dolarlık mal ihraç ediyor. Bunun karşılığında da Çin'den tam 450 milyar dolarlık mal almak zorunda kalıyor. Trump "Paranızı alan düşmandır" ilanını tüm dünyaya yapıyor. O yüzden Çin ile uğraşıyor, etrafındaki ülkeleri FETÖ ve DEAŞ ile donatıyor, Çinli muhalif liderleri Amerika'da yaşatıp, CIA'dan maaş bağlıyor. İşin özü, sokaklara dökülmelerden tutun, ağaç için Gezi Parkı'na çıkmaya, darbelere kadar tüm olaylar birilerine para kazandırıyor.
"Ülkemi kurtarıyorum" diye sokağa dökülenler, teröriste hizmet edenler aslında ülkesini soyanlara çanak tutmaktan başka işe yaramayan zavallılar olarak CIA'nın, istihbarat örgütlerinin sayfalarına altın harflerle geçiyor.
Trump'a önceki gün CBS kanalında "En büyük düşmanımız kim" diye soruldu.
ABD Başkanı bu soruya " Bence birçok düşmanımız var ancak ticarette bize yaptıkları nedeniyle bence Avrupa Birliği düşman" cevabını verdi.
CIA güdümündeki DEAŞ ahmaklarının da neden yıllarca Avrupa'da bombalar patlattığını böylece ABD başkanı net bir şekilde açıklamış oldu. FETÖ'nün Pensilvanya'da ağırlandığı, PKK'ya da Suriye'de ABD'li generallerin komutanlık yaptığı göz önüne alındığında bu piyonların da ne işe yaradığını anlamak zor değil.
15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı bugün Türkiye 1 TRİLYON DOLARLIK bir gelirin üzerine çıkacaktı.
PKK'nın götürdüklerini, Gezi olaylarında Batı'nın cebine hortumladıklarını da siz düşünün. FETÖ boşuna İngiliz gazetesine demeç vermedi "Batı'nın hizmetindeyim" diye.
Yüz milyarlarca dolara hükmettiği için Pensilvanya'da ağırlanan hizmetçi FETÖ'nün futbolcusu da çıkmış Amerika'dan tweet atıyor...
"15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum" diye... Bir insan kendi kendini lanetler mi?... Evet lanetler...
Her şeyin para olduğu ABD'de ya kendi kendini öldürürsün ya da lanetlersin...
Başka ülkelerde ölümlerden kazanan bir devletin kendi topraklarında bir insanı getireceği nokta bu... Psikolojik sorun büyük... Tek çare köpek dağıtıp arkadaş edindirmek...
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