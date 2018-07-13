1 lira
Ona yanaştılar... Mossad'a çalışması için ikna ettiler... Eline bomba verdiler...
Avrupa başkentlerinden birinde İsrail elçiliğini bombalattılar. O elçilikte birkaç İsrailli ölmüştü ama önemli değildi. Sonuçta ajan olarak devşirilen o Filistinli ülkesinde kahraman ilan edildi. En üst düzeylerde görev yaparak İsrail istihbaratına bilgi yağdırdı.
Sonra da bunun kitabını yazdı. Kendi vatandaşlarını bile ülke çıkarları uğuruna öldürten bir Mossad vardı karşımızda. Şöyle bir hatırlayın...
İstanbul'da HSBC'nin bombalandığı gün Taksim'de de bir Sinagog'a bombalı saldırı düzenlenmişti... O günlerde herkes Müslüman suçlu arıyordu. Halbuki eylemin ardında MOSSAD vardı. MOSSAD, İsrail'i kuran ailenin bankasını ve Yahudi Sinagogları neden bombalasın diye düşünenler olabilir...
Halbuki İsrail istihbaratının geçmişte buna benzer çok sayıda operasyonu vardı. Mosasad'a bağlı Aliyah Peth istihbarat örgütü, geçmişte Yeduah Tajar adında bir ajanını Irak'a soktu.
O ajan gitti Bağdat'ta Masouda Shemtou Sinagogunu bombaladı. O bombalama esnasında Sinagog'ta çok sayıda Yahudi dua halindeydi. Herkes bunun bir Yahudi düşmanlığının eseri terör olayı olduğunu düşünürken, İsrailli ajan yakayı ele verdi. Olay ortaya çıktı. Ancak bu bombalama sayesinde tam 150 bin Iraklı Yahudi İsrail'e göç etti. Mossad'ın tarihini anlatan Every Spy a Prince kitabının yazarları da bu operasyon nedeniyle Mossad'a şükranlarını şöyle sundu;
"Mossad'a bağlı yerlatı örgütü Aliyah Beth'nin gizli ajanlarına teşekkürler, kuruluşunun ilk 4 yılında İsrail nüfusunu 2 katına çıkardılar." Pahalı mağazalardan giyinen Adnan Hoca da bu ülkede Masonluğun iç yüzünü anlatan ve yerden yere vuran bir numaralı isim olarak ön plana çıktı. Sonra gitti, kendi kanalında canlı yayında İtalyan P-1 Mason Locası başkanından masonluğa giriş beratını aldı. Masonları yerden yere vururken masonlukta üstad-ı azam noktasına yükselmesi tuhaf değil miydi? İsrail gazetelerinin Adnan Hoca'nın tutuklanmasına topyekün isyan etmesi de acaba nedendi?
Elemanları sık sık İsrail'e gönderildi, Mossad tarafından karşılanıp ağırlandılar. İsrail'den de çok sayıda ağır misafir Adnan Hoca tarafından misafir edildi, kucaklandı.
Washington'da darbeleri açıkça destekleyen Michael Rubin gibi Siyonist-Haçlı ittifakı Neoconları bünyesinde barındıran Yahudi lobisinin bir alt katında da FETÖ'nün karargahı Rumi Forumu örgütü vardı.
Üst katta darbe planları hazırlanıyor, alt kata veriliyordu. Bu işler böyle yürüyordu. Siyonizmin en büyük kutsal ritüellerinden biri de bu hareketin öncüleri tarafından üyelerine "1 DOLAR" dağıtılmasıydı.
İsrailsever, Yahudi lobilerinin oyuncağı FETÖ de taraftarlarına boşuna 1 DOLAR dağıtmıyordu.
Yeni Türkiye'yi yönetenlerin artık birinci önceliği bu ülkeye para operasyonları yapanlara karşı amansız bir mücadeleye girmek... O yüzden Paranın Firavunlarına ait tüm yabancı gazeteler "Erdoğan Merkez Bankası'nda gücü eline aldı" diye birkaç gündür avaz avaz sayfalarından bağırıyor. Onlar bağıracak ve 1 DOLAR ritüelini yayacaklar... Biz Beştepe'ye bakalım... Yeni Başkanlık sistemi töreni yapıldığı gün Külliye'de binlerce konuğa Merkez Bankası'nın bastığı yeni "1 LİRA" dağıtılması boşuna değil... Tüm dünyaya "1 DOLARINIZA 1 LİRA" ile "YERLİ ve MİLLİ" dönemi mesajı verildi.
Alması gerekenler aldı.
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