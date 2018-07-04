Cuma savaş başlıyor
Bugüne kadar kıvılcımlar atılmıştı.
Ancak Cuma günü bambaşka bir dünyaya uyanacağız.
Zira Amerika'nın startını verdiği bu para kara kavgasının küresel savaşa dönüştüğü gün olacak Cuma.
6 Temmuz gününden itibaren Çin ürünlerine 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi geliyor. Pekin'in Washington'a aynı anda misilleme yapacağı belirtiliyor.
Dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin'i ABD doyuruyor. Bu nedenle Pekin Washington'u tarım ürünlerine vergi ile vurmaya hazırlanıyor.
Ve dahası Trump'ın en büyük seçmen kitlesi tarım sektöründen...
Çin, Trump'ın seçmenini vurarak stratejik hamle yapıyor.
Bu da savaşın boyutlarını ve ne kadar ince planlar yapıldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
Amerika'nın başlattığı ticaret savaşı küresel bir savaşa dönüşüyor.
Kanada çelik ve aluminyum ihraç ediyordu. ABD bu ürünlere ek vergi koyaeak adeta füze yolladı. Kanada'nın da ABD ürünlerine 12.5 milyar dolarlık ek gümrük vergisi koyarak top atışlarına başladığını dün yazmıştık.
Trump'ın ekonomisini vurup darmadağın etmeyi planladığı kıtalardan biri de Avrupa'ydı. Alman arabalarına son birkaç yıldır adeta savaş açmış ve 50 milyar dolarları aşan cezalar bindirmişti.
Trump "Almanlar paramızı kanımızı emer gibi çekip alıyor, ortada haksız ve aleyhimize olan bir ticaret açığı var" diyerek bu ülkeyi hedef tahtasına koymuştu.
1. Dünya Para savaşı'nda Avrupa'ya ilk füzeler 3.4 milyar dolarlık ek gümrük vergileri ile fırlatıldı. Bunların ardı arkası kesilmeyecek.
Bu parasal saldırıya karşılık Avrupa'dan savaş tamtamlarının işaret fişeği de çakıldı. AB'den Amerikan Ticaret bakanlığı'ba ültümatom mektubu gönderildi.
O mektupta "Tam 294 MİLYAR DOLARLIK ABD ürününe ek vergi koyacağız. Artık sen düşün" yazıyordu.
Birliğin önemli isimlerinden de "AB olarak Trump'ın kabadayılığından korkmuyoruz" açıklamaları peşpeşe geliyordu.
"Tehditler misliyle cevap bulacak" cümleleri havada uçuşuyordu.
"Savaşta ben de varım" diyen ülkelerden biri de Meksika'ydı.
Yeni Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez de seçim kampanyası boyunca "ABD bize ek gümrük vergileri koyuyor. Gereken cevabı alacaklar" diye bağırıyordu.
Büyük savaş kapıda.:. Tüm dünyanın etkileneceği bir dönem başlıyor.
Kazanan kim olacak, ekonomisi dibe vuranlarla karşılaşacak mıyız? Avrupa Birliği Para füzeleri ile dağılacak mı?
Herkes bunu konuşuyor.
Trump geri adım atmıyor "Ben kazanacağım" diyor. Buna karşılık ABD'de bazı uzmanlar "Savaşlarda kazanan yoktur. Ekonomimiz büyük yıkım yaşayacak. En az 2.5 milyon insan işsiz kalacak. Mahvolduk" diye çığlık atıyor.
Aslında bugüne kadar yapılan savaşların tamamı para içindi ancak insan öldüren silahlar kullanılarak yapıldı.
İlk kez "Para" aleni silah olarak kullanılıyor. O yüzden buna "1. Dünya Para Savaşı" deniyor.
Türkiye böyle bir savaş öncdesi tedbirlerini aldı, en az etkilenecek ülkelerden biri konumunda...
Hatta bu savaşın bize yeni fırsatlar doğurması ve tahmin edemeyeceğimiz boyutta öngörülemeyen gelirler getirmesi imkansız değil.
Kemal Bey gidecek mi yoksa Muharrem İnce'nin onursal başkanlık teklifini kabul edecek mi? Bu kavga dünyanın umurunda değil...
Bırakın dünyadan uzak olanları...
Bizim gündemimiz Cuma günü başlayacak yeni dünya savaşı olmak zorunda!
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