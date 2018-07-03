Dünyalar farkı
Çin para savaşlarının merkezinde... O yüzden etrafı Amerikan savaş gemileri ve terör örgütleri ile sarılıyor. Ülkedeki en büyük nüfusa sahip müslüman toplumu terörize edilip Çin'in başına bela edilmeye çalışılıyor. Çin'in etrafındaki ülkelerde FETÖ büyütülüyor... DEAŞ hücreleri ile yığınak yapılıyor. Tüm ekonomik göstergeler yakın zamanda Çin'in 22 trilyon doları aşan gelirle dünyada süper güç olacağını gösteriyor. Amerika Pekin'in yeniden inşa ettiği İpekyolu ile Londra'ya kadar uzattığı Çin Seddi'ni yıkmak için kendini yırtıyor. Bunun yolu da Avrupa Birliği'nin dağıtılmasından geçiyor. O yüzden Avrupa başkentlerinde yeni terör dalgalarının oluşması bekleniyor. Bu kıtada yer alan ülkelerin tüm istihbarat ülkeleri sürekli önlenen terör saldırılarını açıklıyor. "Saldırılar artacak" diye devamlı halkı uyarıyor. ABD, Avrupa Birliği'ni dağıtacağını artık açık açık beyan ediyor.
Trump gidiyor, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "AB'den ayrıl, seninle özel ticaret anlaşması yapalım" diye açık çek veriyor. Planları adeta AB ülkelerinin gözüne sokuyor. Daha da ötesi, Çin'i durdurmak için çırpınan ABD, bu ülkenin en büyük müttefiki Rusya'yı koparıp yanına almak için ter döküyor.
Ancak karşısına Çin'e trilyonlarca dolarlık yatırım yapan Küresel Sermaye çıkıyor.
Ellerindeki medya gücü ile halkı sokaklara döküyor, Rusya ajanı olmakla suçladıkları Trump'ı devirmek için Washington'da yoğun mesai yapıyor. Böyle bir ortamda Trump, Helsinki'de Putin ile buluşmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın ödü patlıyor, "Bu ikili anlaşırsa yanarız" diye ağlıyor. İngiltere'den "Biz biteriz" feryatları geliyor. O yüzden Helsinki buluşması yerden yere vuruluyor, provoke etmek için her yola başvuruluyor.
Görüştüğüm bir Rus Generali "Trump- Putin görüşmesi Helsinki yerine Ankara'da gerçekleşseydi çok güzel olurdu, dünyanın başına kaynar sular dökülürdü" diyor. "Ancak Ankara'yı göze sokmak, Batı'yı çıldırtırdı. Putin Trump anlaşırsa Washington-Moskova-Ankara ekseni kurulur" diye ekliyor. Her yol Ankara'ya çıkıyor, Ankara'yı yanına alan uçacağına inanıyor. Bu yüzden AB 3 milyar euroluk mülteci parasının yolunu apar topar açıyor, NATO'dan "Türkiye daha da önemli rol oynayacak" açıklaması geliyor. Trump Türkiye'ye iki defa yenildiği BM'yi dağıtmaya hazırlanıyor, Ticaret anlaşmalarını yerin dibine sokuyor. İklim, Nükleer ne kadar anlaşma varsa hepsini gömüyor. 1. Dünya Para Savaşını ilan ediyor. Böyle bir ortamda Almanya bize yanaşmaya çalışıyor, İngiltere Ticaret bakanı "Türklerle partner olma konusunda anlaşabilirsek ortaya 1 trilyon dolarlık ekonomik portföy çıkar" diyor. Diğer yandan ABD ve Rusya Suriye'den çıkmayı konuşuyor...
Yani bu gidişle bölge Türkiye'ye kalıyor...
Ankara milyonlarca mülteciye yaptığı evsahipliği ile bölgede en güçlü ve söz sahibi ülke konumuna doğru hızla ilerliyor. Kimsenin hayal edemeyeceği kadar büyüyeceğiz. Yeter ki içerideki kısır kavgalara değil dışarıya odaklanalım.
Muhalefetten bunu beklemiyorum.
Onların gündemi başka... Kemal Bey "Muharrem İnce memleketi gezecek.
Bütün il başkanlarımız karşılasın" diyor. Muharrem Bey "Çok ayıp bu açıklama... Bunu söylemeye gerek var mıydı?... Tabii ki karşılayacaklar" diyor... CHP "Karşılama merasimi"ni ve "Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik edecek mi etmeyecek mi" konusunu tartışıyor. Kemal Bey "Tebrik etmem" diyor. Muharrem İnce "Yahu adam kazanmış. Tabii ki tebrik ederim" diyor. Kemal Bey yerinde kalacak mı, kim tokalaşacak, kim kaçacak? Böyle bir gündem olur mu? Yahu dünya kaynıyor...
Yeni eksenler, dengeler kuruluyor...
Almanya bile Ruslara yanaşmak istiyor ama Trump "Hükümetleri düşecek" diye sopayı gösteriyor, Merkel'in koalisyonu çatırdıyor, AB patırdıyor... Dünyada acayip şeyler oluyor... Bizim muhalefette ise daha acayip şeyler... Çünkü dünyaları farklı...
O yüzden kazanamıyorlar... Ve asla da kazanamayacaklar.
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