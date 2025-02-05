BEKİR HAZAR

TRUMP'IN başlattığı ekonomik savaşın ardından ülke içinde muazzam bir çatışmanın pimini de Elon Musk çekti.



Ulusalcı-Küreselci kavgası, zenginlerin ve elitlerin tetikçisi George Soros'a kadar uzandı.



Yumruklar konuşuyor, silahlar çekildi, kurşunlar sıkılmak üzere. Çok eğleneceğimiz günler kapımızda...



Meksika, Kanada ve Çin'e gümrük vergisi uygulayan, "AB ülkelerine de aynını yapacağım" diyen Trump'ın başlattığı ekonomik savaş dünyada dengeleri sarstı.



İngiltere'nin eyaleti Kanada, karşı vergilerle ABD'ye resmen savaş ilan ederken, New York ve Londra finans sisteminin, yani küresel sermayenin dünyanın fabrikası yaparak ABD'nin karşısına diktiği Çin'den de şiddetli tepki ve misilleme açıklamaları geldi.



Avrupa Birliği'nden ise "Biz de misilleme yaparız. ABD ağır bedel öder" tehdidi dün en resmi ağızdan savruldu.



Yeryüzü küreselcilere savaş açan Trump'ın bu hamlelerine kilitlenirken, "Hükümet özel görevlisi" ilan edilip Beyaz Saray'da ofis verilen ve "Gölge Başkan" olarak tanımlanan Elon Musk da ABD'de iç çatışmanın fitilini ateşledi. Kongre tarafından yetkilendirilen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID'i hedef alan Elon Musk, sosyal medya platformu X'te devletin kurumu hakkında "İçi kurtlu bir elma olmadığı ortaya çıktı" dedi.



Musk, "Elimizde sadece bir kurtçuk topu var. Temel olarak tümünden kurtulmanız gerekiyor. Onarılabilecek gibi değil" diye ekledi.



Yıllık 27 milyar dolarlık bütçesiyle Amerikan hükümetinin yardımlarını dünyada 120 ülkeye dağıtan USIAD için "Tam bir suç örgütü. Artık ölüm zamanı geldi. Kapatacağız" ilanı yaptı.



Trump da Elon Musk'a katıldığını belirtti, yöneticileri izne gönderildi, yüzlerce personeline "İşe gelmeyin, kendinize iş arayın" dendi. ABD yönetimi, devletin kurduğu kurumu "SUÇ ÖRGÜTÜ" ilan ediyordu. Neler oluyordu Washington'da?



Dünyanın üçte ikisinde ülkelerin sivil toplum örgütlerine, medya mensuplarına "Demokrasiyi getireceğiz" diyerek ABD adına milyar dolarlar saçan USAID, aslında küreselcilerin kullanıp, Amerikan halkının cebinden devrimler yaptığı bir suç örgütüydü.



"Demokrasi projeleri" hedef alınan ülkelerin insan hakları görüntüsü altında etnik, dini ve azınlıklara bölünmesini teşvik etmek, ulus devlet özelliğini ortadan kaldırmak, devleti yıpratıp işlevsiz hale getirdikten sonra küresel sermaye tarafından tüm kaynaklarına çöreklenmeyi amaçlıyordu.



USAID Venezuela'da tüm muhalif sivil toplum örgütlerine ve muhalif siyasilere Başkanı devirmeleri için 500 milyon dolar dağıtıyordu.



Küba'da yönetimin sürgüne gönderdiği muhalifleri milyon dolarlara boğup "Darbe" için hazırlıyordu.



Ve dün yeni bir bomba daha patladı.



"Ukrayna ve Gürcistan'da hükümetleri kurduğum vakıf aracılığıyla ben devirdim" diye gururla itiraflarda bulunan küresel sermayenin tetikçisi



George Soros'un, Musk'ın "Suç örgütü" ilan ettiği USIAD ile muazzam ilişkileri ortalığa saçıldı.



"USIAD; Soros'un Gizli Nakit İNEĞİ" başlıkları manşetlere taşındı.



ABD'li muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage Foundation, George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın "USAID'in yardımlarını uygulayan ana kuruluş" haline geldiğini açıkladı. 1993 tarihli bir USAID belgesi, ajansın Bulgaristan, Estonya, Polonya, Romanya ve Slovakya'dan devrim gerçekleştirecek profesyoneller yetiştirmek için Soros Vakfı'nın Yönetim Eğitim Programı ile bir anlaşma imzaladığını gösteriyor.



Soros'un Uluslararası Rönesans Vakfı, USAID ile birlikte Ukrayna'nın Turuncu Devrimi'ni destekledi.



ABD, 2003 yılında Ukrayna'da "demokrasi programları" için 54.7 milyon dolar, 2004'te ise 34.11 milyon dolar harcadı.



Bu fonlar, ABD devletinin resmi yardım kurumu USAID aracılığıyla sağlandı.



ABD'nin hukuk izleme kurumu Judicial Watch, Nisan 2018'de USAID'in, Soros'un küreselci gündemini Guatemala'da desteklediğini açıkladı.



Latin Amerika'da huzursuzluk çıkarmak için 3 yılda 100 milyon dolar harcadığını duyurdu. Kuruma ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na "Vergi mükelleflerimizin parası dışarıda suç işlemek için harcanıyor" diyerek dava açtı.



USAID'in küreselci tetikçi Soros ile ortaklık kurarak Arnavutluk'taki radikal solcu aktivistleri 9 milyon dolarla finanse ettiği, Makedonya'da da devrim için milyonlarca dolar harcandığına dair belgeler de ortalığa saçıldı.



Kongre üyeleri "Devletin parası devlet eliyle Soros'un darbe girişimlerine mi gitti?" diye mektup yazdı, araştırma istedi.



Musk'ın "Suç örgütü ilan ettiği ABD'nin resmi kurumu USAİD, Türkiye'de çok sayıda muhalif STK ve medyaya, LGBT örgütlerine milyon dolarlar yağdırıyor.