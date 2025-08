BEKİR HAZAR

İsrail'inİran'ı vurduğu günlerdi.Bir arkadaşım sohbette "?" dedi.Çok ilginç bir ruh haliydi.Yüzüne baktım "dedim. Biz ne Filistin,ne Lübnan, ne Suriye,ne Yemen veya İran'dık.Birçok insan daha bunu farkında bile değil.Türkiye'nin gücünü anlatırken gölge CIA Stratford'un başkanı binlerce kişinin gözünün içine bakarak söylüyor." diye. CIAeski başkanı "" diyor. HindistanGenelkurmay BaşkanıPakistan'la savaşıneden uzatmadıklarınıanlatırken "diyor. Kontrol edemedikleriTürk SİHA'ları. Saldıranülkeyi anında masayaoturtup pes ettiriyor.Üstelik kimsenin anlamadığı veya düşünemediği konular da var. Biz NATO ülkesiyiz.Bize saldıracak olanın on defa düşünmesi lazım. Üstelik sadece bu ülkeden ibaret değiliz. Biz Ortadoğu'yuz, Afrika'yız, Balkanlarız, Kafkaslarız, Türk ve İslam ülkeleriyiz.Bize yapılacak en ufak bir saldırıda dünyanın her yerinden koşmaya hazır milyonlarca halklar, gönüllüler ordusu var.Suriye'de Türkiye'nin nüfuzunu kırmak ve ülkeyi parçalamak isteyen İsrail'in kışkırttığı Dürziler, karşılarında aşiretleri buldu.Ankara'nın bir ıslığı ile Afrika ve Ortadoğu'dan binlerce aşiret silahları ile koşup, İsrail tezgahının karşısına dikildi. Bu durum sadece düşman ülkeler için geçerli değil. Bazıları ülke içinde sokakları karıştırmak için kendini yırtıyor, her türlü provokasyon girişiminde bulunuyor.Çatışma ortamı isteyip iktidarı ele geçirmek isteyeler rüyaya yatıyor. Anket yapıyorlar "Terörsüz Türkiye'ye karşıyım" diyenler yüzde 30larda çıkıyor. Üzülenler var terör bitiyor diye. Karışsın istiyorlar her yerin. Onlar da çok iyi bilmeli ki, tüm dünyada Erdoğan sevgisi tsunami olmuş dev dalgalara dönüşmüş durumda.O dalgaları da çok iyi hesap etmek zorunda Türkiye'de acaba çatışma ortamı kurabilir miyiz diye hayal dünyasında yaşayanlar. Erdoğan'dan başka ülkemizde siyaset yapan hiçbir liderin yeryüzünde karşılığı yok. Peşlerinden gidecek 100 kişi bile bulamazlar dışarıdan.Tanıyan, bilen yok. CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı da çıkmış "diye iktidarı eleştiriyor.O elçiliklerin sayısı bile yetersiz. Afrika'da her yerde Osmanlı ve Türkiye sevdalıları gözyaşları ile "" diyerek kucaklıyor elçilerimizi. Bu kadar vizyonsuz, bu kadar dünyadan ve Türkiye'nin devasa dış gönüllü ordularından habersiz bir muhalefetimiz var ki evlere şenlik. "" diyeceklerine, buna yönelik çalışmalarla alay edip dalga geçilecek duruma geliyorlar.İsrail ve Batı tabii ki Türkiye'nin karışmasını, bölünmesini isteyecek. Her türlü fitneyi fişleyecekler.Hiç durmayacaklar. Ancak bu ülkeye saldıramazlar.Hiçbirinde bizdeki dünya çapında GÜÇ, gönüllüler ve istihbarat orduları yok. Trump tüm askeri stratejistlerin önüne koyduğu "" şeklindeki raporları okuyup gördüğü için bugün Türkiye'ye yanaştı. Tüm dünyayı tek başlarına yönetemezler. Üstelik bebek katili İsrail'in üzerine bindiği eşeğe döndüğü için tüm dünyada büyük bir nefret dalgası ile karşı karşıyalar. Yıllardır bu sütunlarda "" diye yazıyoruz.Bir tweet gördüm dün." diye.Aynen öyle. Daha düne kadar karşımızda olan S.Arabistan, Mısır, BAE gibi ülkeler bile bugün Ankara'ya yanaştı. Hepsi gelecek. Ortadoğu bizden sorulacak. İsrail aptallık yaparsa 3 saatte kendini Kudüs'te bulacak devasa ordularla karşılaşacak. Bir başka tweet daha vardı ve çok anlamlıydı;diye.Çok doğru bir yaklaşım.O yüzden İsrail'de bütün televizyonlar şimdi Türkiye ile yatıp kalkıyor, "Bizim için en büyük tehdit Ankara" diyorlar.Türkiye'nin bölgeye Osmanlı gibi yayıldığını, büyük güç ve nüfus elde ettiğini ağlaya sızlaya anlatıyorlar. Yeni uyandılar.Karşılarında Ortadoğu'nun en büyük gücü, küresel aktör, savunma sanayiinde uçmuş, İsrail'in her yerini vuracak kapasitede muazzam füzelere sahip, donanmasıyla, askeriyle, yapay zekayla çalışan en modern ve sürü insansız hava araçlarıyla, gönüllüler ordusuyla Türkiye sadece Türkiye değil artık. Rabbim bu günleri gösterdiği için şükürler olsun. Bunlara imza atanların da yar ve yardımcısı olsun. Maşallah!