BEKİR HAZAR

17 Eylül'dü dün. Tam 63 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı idam sehpasına çıkarıldı ve 17 Eylül'de hayatına son verildi. Seçimle gelenin idam sehpasıyla gitmesi için çok sayıda neden ortaya atıldı. Çok şey söylendi bu ülkede. Ancak en anlamlısını 28 Şubat'ın kudretli Paşası ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı açıklıyordu. 28 Şubat 1997 tarihindeki darbe MGK'sında "Laiklik ilkesinin bozulması, ezanın Türkçe okunmasından vazgeçilmesiyle başladı" diyordu.

Org. Karadayı 26 Haziran 2012 tarihinde Meclis'teki 28 Şubat darbesini araştıran alt komisyona verdiği ifadede "Menderes'in en önemli hatası Türkçe ezanı değiştirmesidir" vurgusu yapıyordu.

Yassıada'daki sözde yargılamalar esnasında Adnan Menderes'in avukatlığını üstlenen Burhan Apaydın "Elbette bir takım hukuki gerekçeler tesis edildi ama Menderes'in askeri cuntayı en fazla öfkelendiren icraatlarinden biri Arapça ezanı geri getirmesi olmuştur" diyordu. Bu ülke ezan yüzünden Başbakanını bile asıyor, o darbeye en büyük desteği CHP veriyordu.

15 Nisan 1939'da CHP iktidarında yapılan düzenleme ile şapka takmayanlara ve Latin alfabesi kullanmayanlara verilecek cezaları belirleyen TCK 526. maddeye "Ezan okuyarak kamu düzenini bozanların" da eklenmesine karar verilmişti. Millet dayatma Türkçe ezana rağbet etmeyip gizli gizli Arapça ezan okununca bu tedbiri almayı tartışmıştı CHP iktidarı. Evinde ezanın aslını okuyan bile ihbar edilirse suçlu bulunacak ve ceza alacaktı. 23 Mayıs 1941 günü Meclis'te CHP'lilerin önergesiyle TCK 526. maddesine eklenmek istenen "Ezan cezası" görüşülmüştü.

Hatta Bursa milletvekili Nevzat Ayas "Arapça okuyanlara ceza verilsin demeyelim.

Türkçe okumayanlara ceza verilsin yazalım" teklifinde bulunarak önergede bile Arapça'nın geçmesine karşı çıkmıştı. İş öyle bir hal aldı ki, uyuşturucu ve alkol bağımlısı biri o dönemde müftüye gidip "İmam" olmak istedi. Müftü kabul etmeyince savcılık tarafından soruşturma geçirdi.

Çünkü uyuşturucu bağımlısı kişi müftüyü isteğini kabul etmediği için "Arapça ezan okudu" diye ihbar etmişti. Bunu dönemin CHP milletvekili Rasih Kaplan Meclis'te anlatıyordu.

Haziran 1941'de Meclis Arapça ezan ve kamet okuyanların 3 aya kadar hapis ve para cezasına çarptırılmasına karar vermişti. "Allahüekber" demek yasaklanmıştı.

Hatta talimatlarda selalar geçmiyor diye bazı müezzinler boşluktan yararlanarak Arapça okuyunca müftülüklere derhal yasak olduğuna dair emirler gönderilerek müdahale edilmiştir. CHP genel sekreteri Recep Peker il başkanlarına bir talimat göndererek "Ezanı Tanrı uludur" diye okumayanların derhal ispiyonlanmasını istiyordu. Bu memleket frakla hutbe okutulan kişilere tanıklık etti. Saz eşliğinde ezanı deneyenler bile oldu.

Camilere masa ve sandalye konmasını, ayakkabıyla oturulmasını isteyenler hatta "Bazı ayetler eskidi, değiştirelim" diyenler çıkmıştı.

CHP milletvekili Meclis'te "Batı medeniyetini istiyorsak resmi dinimiz Hıristiyanlık olmalı" diye konuşma bile yaptı. Ayasofya'da okunacak ilk "Tanrı uludur" için İngilizinden Almanına kadar tüm yabancı elçiler davet edilmişti. Hepsi Ayasofya'da Kadir gecesi üst katları doldurarak "Tanrı uludur"u büyük bir keyifle dinlemişlerdi. Tanrı şaman kültüründen "Tengri'den geliyordu. İslam öncesi Türkler aya da, güneşe de büyük gördükleri her şeye "Tengri" diyordu veya tapıyordu.

Evrensel dil olan ezanı Türkçeleştirme operasyonunu hazırlayanlar iki seçenek sunmuştu. Ya "Allah Büyüktür" denecek ya da "Tanrı uludur" seçilecekti. Karar verirken "Tanrı uldur" cazip geldi.

Tam 18 yıl camilerde bunu okuttular. Rahmetli babam da hutbede "Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e uymalı" dediği için bir CHP'linin ihbarı üzerine 1961 öncesi bir seneye yakın hapis yatarak idamla yargılandı bu ülkede. Orgeneral Karadayı'nın deyimiyle ezanı aslına döndürdüğü için asılan Menderes'in idamını ve darbeyi hala "Hürriyet ve Anayasa bayramı" diye kutluyoruz bu ülkede iyi mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bey önceki gün "Ezanı Yunanlılar, Fransızlar, işgal kuvvetleri susturmuşlar.

Bu partiyi kuranlar tekrar okutmuştu" diyordu. Özgür Bey'i Kemal Bey'in koltuğuna oturtan Ekrem İmamoğlu şimdi kameralar karşısında Arapça Yasin okuyarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor. İmamoğlu İnönü döneminde bunu yapsaydı hapse girerdi. Siyaset uğruna bazı şeyleri söylerken Özgür Bey on defa düşünmeli. Bazı konuları bilmiyorsa, araştırıp öğrenmeli. Allah'ın 99 ismi var ve onların içinde "Tanrı" veya "Tengri" yok.