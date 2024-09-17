PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İstifa edenin tazminat hakkı
ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 17 Eylül 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

İstifa edenin tazminat hakkı

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı alınabilmektedir.

İş yeri devrinde tazminat ödenir mi?
Herhangi bir iş yerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu iş yerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İş yerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara iş yerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Eşini kaybedene çift maaş 15 Eylül 2024, Pazar İstifayı erken bildirin 10 Eylül 2024, Salı Anneye erken emeklilik 09 Eylül 2024, Pazartesi Maaş almayan kapıcıya sigorta ödenir mi? 01 Eylül 2024, Pazar
Narin’in annesi Yüksel Güran’dan itiraf dolu ağıtlar! Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni görüntü: Kızım biliyor, dayanamıyor
Yüksel Güran'dan itiraf dolu ağıtlar!
Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kerem Aktürkoğlu’nun parası oraya gitti!
Kerem'in parası oraya gitti!
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Başkan'dan İsrail'e "boykot" golü!
Bölüm başına 3.5 milyon TL alacak! Çağatay Ulusoy en çok kazanan Türk aktör olacak
Bölüm başına 3.5 milyon TL alacak! Çağatay Ulusoy en çok kazanan Türk aktör olacak
SON DAKİKA