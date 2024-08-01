ALİ ŞERBETÇİ

■ Ben vergi indiriminden faydalanıp emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir firmada iki yıldır çalışıyorum. Çalıştığım firma eleman çıkartmayı düşünüyor. Emekli olduğum için de başta beni çıkartacaklarını söylediler. Mahkemeye versem işe iade alabilir miyim? Emeklilerin işe iade hakları var mı? E.P.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Salt işçinin emekli olarak çalıştığını sebep göstererek işveren iş akdini fesih edemez. Bunun üzerine işçi işverene karşı işe iade davası açabilir.



■ Yıllık iznimizi hesaplarken cumartesi gününü çalışma yapmadığımız için hesaba katacak mıyız? H.K.

İş Kanunu'nun "Çalışma Süresi" başlıklı 63. maddesinde özetle; "Genel çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.

Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir" şeklinde düzenleme yapılmıştır. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi haftada 5 gün yahut 6 gün çalışmak sureti ile tamamlanabilir. Haftanın 5 günü çalışılan işyerinde cumartesi gününün çalışma gününden sayılmaması mümkün değildir. Yargıtay kararları ışığında hafta tatili sadece pazar günüdür. Bu sebeple, haftanın 5 günü çalışılan işyerlerinde de cumartesi çalışma gününden sayılmakta ve yıllık ücretli izin hesaplanırken cumartesi günü de çalışma günü olarak kabul edilmelidir.