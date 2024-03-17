ALİ ŞERBETÇİ

■ Babamı kaybedeli bir sene oldu, erkek kardeşim 19 yaşında lise sona gidiyor ve staj görüyor. Kardeşim kaç yaşına kadar maaş alabilir?

Yetim aylığı erkek çocuklara 18 yaşına kadar ödeniyor.

Eğer lisede ise 20 yaşına kadar üniversite ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilir.

Kardeşiniz lisede okuduğuna göre 20 yaşı dolana kadar yetim aylığı alabilecek.

Üniversiteye devam ettiği takdirde 25 yaşına kadar aylık alabilecektir. Stajyerlikten dolayı ödenen primler yetim maaşına engel teşkil etmemektedir.



■ Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim?

A.A.

İş kanununa göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanununa göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz.



■ Özel sektörde çalışan bir işçiyim. Yasalarımıza göre işçinin mazeret izni yok mu? K.A.

İşçilerin mazeret izinleri şunlardır; İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin, işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır. Bunun dışında işi olana mazeret izni olarak başka uygulama bulunmamakta.