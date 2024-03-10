ALİ ŞERBETÇİ

■ Ali bey; halen şu anda işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? A.B.

Muvazzaf askerlik nedeniyle iş yerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor.

Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini başlayabilirsiniz.



■ İş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı alma hakkım var mı?

Recep S.

İhbar tazminatı İş Kanunu'nun 17. maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir.



■ 4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş. Ne yapmalıyım? O.Y.

İş yerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK Denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır.

Bunun için iş yerinde bulunmanız gerekir.



■ Yeni işe giriyorum. İş yerine girerken "personele fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir" maddesi var. İş sözleşmesine böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? Ayrıca iş yerinden ayrılmam halinde tazminat ödenemeyeceği, bu tazminatı işe girerken bu haktan feragat edildiği diye bir hüküm var. Korkmaya başladım. İş sözleşmesine böyle bir hüküm konulabilir mi?

Sercan Sayın Okurum, kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir, tazminat ödenmeyecektir şeklinde hükümler konulması halinde yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır. Bu nedenle korkmanıza ya da dert etmenize gerek yok.