ALİ ŞERBETÇİ

■ Bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak 2 yıl çalıştım. Kıdem tazminatı alabilirim? C.K.

Sporcular 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi değiller.

İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı talep edemezsiniz.



■ Bakkal işletiyorum ve dükkanda yalnızca eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime ücret ödemiyorum. Bunun için iş yeri bildirgesi vermeli miyim? N.Y.

5510 sayılı Kanun'a göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin iş yeri sayılabilmesi ve iş yeri dosyası açtırılması için, orada en az bir sigortalının çalışıyor olması, diğer bir ifadeyle, o yerde sigortalılık niteliğini taşıyan en az bir çalışanın bulunması gerekir. Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin ise sigortalılık niteliği bulunmamaktadır. Eğer bakkal dükkanınızda çalışan eşinizden başka kimse yoksa, gerçek kişiye ait iş yerinde ücretsiz çalışan eş sigortalı sayılmayacağına göre, ortada sigortalı ve işveren sıfatını gerektiren bir durum olmadığından, dükkanınızın iş yeri sayılması söz konusu olmaz ve iş yeri bildirgesi verilmez.



■ İşten ayrılmayı düşünüyorum. Başka firmadan güzel teklif aldım. İş yerim sorun çıkarır mı? G.M.

İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirme yükümlüğü bulunmaktadır. İş yerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu sürelere uyulmadan taraflardan biri iş sözleşmesini sona erdirirse bu süreler kadarki ücretleri karşı taraftan talep edebilirler. Bu sürelere dikkat edin.