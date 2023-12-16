ALİ ŞERBETÇİ

■ Başka firmadan teklif aldım. İşyerime ne kadar zaman önce ayrılacağımı bildirmem gerekir? G.M.

İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü vardır. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu sürelere uyulmadan sözleşme sona erdirilirse, karşı taraf bu süreler kadarki ücretleri talep edebilir.

Bu nedenle işvereninizin sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır. Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuz sözleşmede işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise sizden yasal olarak talep edilebilir.



■ Ben özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?

İş Kanunu'na göre işçi mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkarmadır.

İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır. Yargıya başvurabilir veya Ççalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilir, tazminatlarınızı alabilirsiniz.