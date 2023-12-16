PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ İşten ayrılacaklar dikkat!
ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

16 Aralık 2023, Cumartesi

HABERİ
SESLİ DİNLE

İşten ayrılacaklar dikkat!

Başka firmadan teklif aldım. İşyerime ne kadar zaman önce ayrılacağımı bildirmem gerekir? G.M.
İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü vardır. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu sürelere uyulmadan sözleşme sona erdirilirse, karşı taraf bu süreler kadarki ücretleri talep edebilir.
Bu nedenle işvereninizin sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır. Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuz sözleşmede işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise sizden yasal olarak talep edilebilir.

Ben özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?
İş Kanunu'na göre işçi mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkarmadır.
İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır. Yargıya başvurabilir veya Ççalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilir, tazminatlarınızı alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kız çocuklarında ölüm aylığı 10 Aralık 2023, Pazar Çalışmadan prim ödenir mi? 19 Kasım 2023, Pazar İnşaat üzerinden prim ödeyenler dikkat! 18 Kasım 2023, Cumartesi Almadığınız haklar için imza atmayın 09 Kasım 2023, Perşembe
ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Şanlıurfa’da yol kenarında yavru aslan görüldü! İşte o görüntüler 📸 VİDEO HABER
Şanlıurfa'da yol kenarında yavru aslan görüldü!
Eşi, oğlu ve kızı şehit olmuştu! Soykırımcı İsrail yine gazetecileri hedef aldı! Vail el-Dahduh’u yaralandı
Eşi benzeri olmayan acı
⛏️ Denizli’de maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı
⛏️ Denizli'de maden ocağında göçük!
SON DAKİKA