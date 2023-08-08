ALİ ŞERBETÇİ

■ Ali Bey, özel bir şirkette çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı ödeyemiyor geciktiriyor. İşten ayrılırsak tazminat alabilir miyiz? D.K.

İş kanununa göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçi bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise ya İş mahkemesine dava açacaksınız ya da Çalışma Bakanlığı 'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.



■ Yaklaşık 6 ay önce işyerime SGK denetmenleri geldi ve iki kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit ettiler. Bundan dolayı idari para cezası geldi. Ancak 1 ay önce yine işyerimde denetim yapıldı ve yine iki kişinin sigortasız çalıştığını tutanağa yazdılar. Ben yine bir önceki kadar ceza geleceğini beklerken bu kez neredeyse bir önceki cezanın iki katından fazla para cezası geldi. Burada bir yanlışlık yapılmış olabilir mi? Ahmet GÜL

Sigortasız çalıştırılan her bir işçi için iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Burada işyeriniz hakkında uygulanan ceza toplam 4 asgari ücrettir. Ancak 1 yıl içinde sigortasız işçi çalıştırıldığına dair yeniden tespit yapılırsa bu kez cezalar artırılarak uygulanır. Dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırdığınız konusunda 6 ay önce de tespit yapılmış olduğu için, her bir sigortasız işçi için uygulanacak ceza iki asgari ücret değil, beş asgari ücrettir ve işyeriniz hakkında bu kez toplam 10 asgari ücret ceza uygulanmıştır.

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