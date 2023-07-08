Maaşı elden almayın

■ Bir fabrikada iki yıldır çalışıyorum. Maaşım asgari ücretten çok daha yüksek ancak asgari ücretten gösteriliyor, üstü elden zarfla elden veriliyor. İşverenin bu şekilde bir uygulamaya gitmesi, işçiye iş akdini feshetme hakkı veriyor mu? S.S.

İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir. Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi feshedip tazminatınızı alamazsınız.



■ Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? Hamileliği burada gerekçe gösterebilir miyim?

Kıdem tazminatım ödenir mi? A.A.

İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez.

Ancak işveren yine İş Kanunu'na göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, ona gece mesaisi yaptıramaz.

Riskli gebelik durumlarında doktor raporunun bulunması halinde istirahat raporu kullandırmak zorundadır. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.