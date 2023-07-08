■ Bir fabrikada iki yıldır çalışıyorum. Maaşım asgari ücretten çok daha yüksek ancak asgari ücretten gösteriliyor, üstü elden zarfla elden veriliyor. İşverenin bu şekilde bir uygulamaya gitmesi, işçiye iş akdini feshetme hakkı veriyor mu? S.S.
İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir. Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi feshedip tazminatınızı alamazsınız.
■ Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? Hamileliği burada gerekçe gösterebilir miyim?
Kıdem tazminatım ödenir mi? A.A.
İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez.
Ancak işveren yine İş Kanunu'na göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, ona gece mesaisi yaptıramaz.
Riskli gebelik durumlarında doktor raporunun bulunması halinde istirahat raporu kullandırmak zorundadır. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.
Maaşı elden almayın
■ Bir fabrikada iki yıldır çalışıyorum. Maaşım asgari ücretten çok daha yüksek ancak asgari ücretten gösteriliyor, üstü elden zarfla elden veriliyor. İşverenin bu şekilde bir uygulamaya gitmesi, işçiye iş akdini feshetme hakkı veriyor mu? S.S.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- İşe girenlerin işsizlik maaşı 03 Temmuz 2023, Pazartesi ■ İşsizlik ödeneği alırken işe girdiğim takdirde kalan işsizlik ödeneğim yanar mı? K.A. İşsizlik ödeneği alırken...
- Çalışmadan prim ödenir 02 Temmuz 2023, Pazar ■ Ali Bey, eşim ev hanımı, daha önceden hiç sigortası yok. Sigorta yaptırmak istiyorum. Herkes 'SSK kapsamında...
- Sigortasız günlerin tazminatı olmaz 01 Temmuz 2023, Cumartesi ■ İş yerinde sigortamı hemen göstermediler. Epey bir süre sigortasız çalıştım. Tabii ihtiyaçtan dolayı ses çıkartmadım....
- Kadrolu kamu işçisi iş yeri açabilir mı? 30 Haziran 2023, Cuma ■ Ben bir kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Kendi adıma iş yeri açabilir miyim? İşyeri açarsam yanımda...
- Hangi durumda ölüm aylığı bağlanmaz? 27 Haziran 2023, Salı ■ Eşimin ve benim sigortalı olmamızdan dolayı her birimizden birinin hayatını kaybetmesi sonucunda emekli maaşını...
- İşe girenlerin işsizlik maaşı
- Çalışmadan prim ödenir
- Sigortasız günlerin tazminatı olmaz
- Kadrolu kamu işçisi iş yeri açabilir mı?
- Hangi durumda ölüm aylığı bağlanmaz?
- Hak aramaktan korkmayın
- Haftada 45 saati geçen fazla mesai alır
- Sigortasız işçi başınızı yakar
- İşçi deneme süresine tabi tutulur mu?
- Malul aylığı alanlar dikkat!