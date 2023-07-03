İşe girenlerin işsizlik maaşı

■ İşsizlik ödeneği alırken işe girdiğim takdirde kalan işsizlik ödeneğim yanar mı? K.A.

İşsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu'na bilgi vermeleri gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren ve bunu 15 gün içinde bildirenlerin ödenekleri 'yeni işe başlama' nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılır. İşsizlik ödeneği alırken bir veya birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı veya kendi nam veya hesabına çalışılması ve yapılan bu çalışmanın, başladığı tarihi izleyen günden itibaren 15 günden daha sonra tespit edilmesi halleri gelir getirici bir işte çalışma olarak değerlendirilmekte.

'Gelir getirici işte çalışıyor olma' nedeni ile kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamakta. Hak kaybına uğramamak için işe girmeniz halinde durumu muhakkak bildirin.



GECE MESAİSİNDE SERVİS ZORUNLU MU?

■ İşveren servis sağlamak zorunda mıdır?

Kanuna göre, servis sağlama zorunluluğu yoktur. Ancak sözleşmede çalışanların iş yerine servis ile getirilip götürüleceğine yönelik hüküm varsa işveren servis sağlamak zorundadır.

Bunun dışında servis sağlamanın zorunlu olduğu tek durum gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için düzenlenmiştir. Buna göre belediye sınırları dışındaki her türlü iş yeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan iş yeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın personeli, sağlayacakları araçlarla ikametgahına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlüdür.