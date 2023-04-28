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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 28 Nisan 2023, Cuma

Eşinin yanında çalışanlar dikkat!

Eşimle birlikte terzilik yapıyoruz. Ona herhangi bir ücret ödemiyorum ama her gün bana yardım ediyor. Dükkan işyeri sayılır mı ve İşyeri Bildirgesi vermeli miyim? Sonradan bir ceza ile karşılaşmak istemiyorum. A.A.
5510 sayılı Kanun'a göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin işyeri sayılabilmesi ve işyeri dosyası açtırılması için, orada en az bir sigortalının çalışıyor olması, diğer bir ifadeyle, o yerde sigortalılık niteliğini taşıyan en az bir çalışanın bulunması gerekir. Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin sigortalılık niteliği bulunmamaktadır.
Dükkanınızda çalışan eşinizden başka kimse yoksa, gerçek kişiye ait işyerinde ücretsiz çalışan eş sigortalı sayılmayacağına göre, ortada sigortalı ve işveren sıfatını gerektiren bir durum olmadığından, dükkanınızın işyeri sayılması söz konusu olmaz ve İşyeri Bildirgesi verilmez.

Bir kulüpte futbolcu olarak 2 yıl çalıştım. İş Kanunu kapsamında ne kadar tazminat alırım?
Sporcular 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi değil.
Bu hükümlere göre kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Eşinin yanında çalışanlar dikkat!
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