■ İznim olmadan bayramda çalıştırılmak yasal mıdır? M. ASLAN
İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması gerekmektedir. Bu onay her yılın başında alınabileceği gibi, iş sözleşmesinde de yer alabilir. Eğer iş sözleşmesinde bu yönde bir ifade varsa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı kabul etmiş demektir. Ancak bu yönde bir hüküm yoksa ayrıca yazılı bir onay da alınmamış ise işçi çalışmak zorunda değildir. Onaysız çalışma yaptırılamaz.
■ Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonu tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp birkaç gün sonra işe geliyor. Bunu birkaç kez yaptı. Mazeret gösterse de inanmıyoruz. Bu yüzden tazminat ödemeden işten çıkarmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? B.K.
İş kanununa göre işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkarır. İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir. Sonra işçinin savunmasını alması gerekir. Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini fesh edebilir.
Ramazan bayramında işçi çalıştırılabilir mi?
■ İznim olmadan bayramda çalıştırılmak yasal mıdır? M. ASLAN
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Arife günü çalışan fazla mesai ücreti mi alır? 21 Nisan 2023, Cuma ■ Çalıştığım işyerinde işlerin yoğunluğundan dolayı Arife günü de çalışmamız istendi. O yüzden izin alıp bayram...
- Evlatlık edinenler dikkat! 16 Nisan 2023, Pazar Bundan 30 yıl önce eşimle birlikte, iki kardeş olan biri kız, biri erkek çocuğu evlat edinmiştik. Ancak 6 ay önce...
- Kurs süreleri kıdem tazminatında sayılır mı? 09 Nisan 2023, Pazar ■ Geçen yıl bir işyerine İşkur tarafından üç aylık süreyle başlatılarak çalışmaya başladım. Devamında aynı işyerinde...
- Kursiyerlik süresi kıdem olur mu? 06 Nisan 2023, Perşembe ■ Bir iş yerinde 3 ay kursiyer olarak bulundum, ardından çalışmaya başladım. Geçen hafta çıkışımı verdiler. Tazminata...
- Kamuda işçi olmak isteyenler dikkat! 02 Nisan 2023, Pazar ■ Kamu kurumlarında işçi olmak için ikamet şart mı? Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca...
- Arife günü çalışan fazla mesai ücreti mi alır?
- Evlatlık edinenler dikkat!
- Kurs süreleri kıdem tazminatında sayılır mı?
- Kursiyerlik süresi kıdem olur mu?
- Kamuda işçi olmak isteyenler dikkat!
- Kendi işyerinde SSK’lı olunamaz
- Hizmetlerin sahte olduğu tespit edilirse
- Memur adaylar ne yapacak?
- Seçimde aday olacaklar için rehber
- Depremzede işçiye tazminat