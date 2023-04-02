Kamuda işçi olmak isteyenler dikkat!

■ Kamu kurumlarında işçi olmak için ikamet şart mı?

Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana başvuruda ilçe, il veya bölge düzeyinde ikametgâh şartı aranabilir.

Öte yandan, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu işçi alım ilanı ulusal düzeyde de açılabilir.

Ayrıca, kariyer mesleklerdeki (özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi meslekler) işçi alım ilanları ulusal düzeyde yayınlanır



■ İşçi alımında öncelik hakkı nedir?

Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi de oluşturulmaktadır. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkanı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler.

Kamu ilanlarına başvuruda öncelikli başvuru hakkı tanınmakta olanlar şunlar: a. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

Komutanlık yazısı ve sağlık raporuyla söz konusu öncelik hakkı belgelendirilmelidir. b. Terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler. c. Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve bu haktan yararlanma süresi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilir ve afetzedeler durumlarını valiliklerden alacakları belgeler ile ispatlar. d. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. Bu öncelik hakkı, sadece kamulaştırmayı yapan kuruluşların kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi alım ilanlarına başvuruda geçerlidir. Bu kapsamda öncelikli kayıt yaptıracak kişiler durumlarını, kamulaştırmayı yapan kuruluştan alacakları belge ile belgelendirir. e. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, iş akdi feshedilenler. Bu öncelik hakkından yararlanacaklar durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirir.