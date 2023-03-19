Memur adaylar ne yapacak?

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçim için devlet memurlarının istifa etme süreleri 16 Mart akşamında sona erdi. Memurların bir kısmı aday olmadıklarında ya da seçimi kazanamadıklarında işlerine geri dönebilecekken, TSK mensupları, yargı mensupları gibi görevliler tekrar memur olamayacak. Seçime katılmak için istifa eden ve ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. Subaylar ile astsubaylar ve görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamazlar.



■ Seçimlerde aday olan memurlar maaş alır mı?

Milletvekili olmak için istifa eden memurlar ayrılma tarihinden itibaren memuriyete yönelik haklarını alamayacaklar. Peşin ödenen maaşlar geri alınacak. İstifa ettikleri döneme ait aylık ve diğer mali haklar ödenmeyecek. Seçimde aday olabilmek için istifa eden memurların aday olmamaları ya da aday olup ta memurluğa geri dönmeleri halinde de görevden ayrı kaldıkları süre için mali ve sosyal haklar kapsamında kurumlarınca ödeme yapılmayacak.

Bu döneme ilişkin sosyal güvenlik kesintileri kurumlar tarafından ödenmeyecek.



■ Aday olanlar adaylık süresini borçlanabilecek mi?

İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar kurumlarına müracaat etmeleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının ilanını beklenmeksizin atamalarının yapılması mümkün.



■ Aday olup seçilemeyenler en geç ne zamana kadar göreve dönebilecek?

İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış ya da aday olmuş ancak seçilememiş kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar en son Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarını Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1 aylık süre içerisinde kurumlarına müracaat etmeleri halinde atamalarının yapılabilecek olup bu süre geçtikten sonra yapılacak başvuruların ise bu kapsamda değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.



■ Göreve dönüşte nasıl bir dilekçe ile başvurulmalı?

Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi göreve dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Dilekçede;

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek/gerçekleştirilen 28.

Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü gereğince görevime dönmek istiyorum." şeklinde bir ifade bulunması yeterli olacaktır.



■ Göreve dönüşte belge ibrazı gerekiyor mu?

Seçimlere katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayan ya da seçilemeyenlerin tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine ilişkin belge istenmesi halinde ilgililer tarafından konuya ilişkin belge ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olma gerekçesiyle görevlerinden ayrılmakla birlikte adaylık için başvurusu bulunmayanların göreve dönüşleri 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında mümkün olabilecektir. Bu durumdakilerin istifaları da mezkur hükümdeki iki defa istifa kapsamında değerlendirilecektir.



■ İstifa edenler sağlık yardımından faydalanacak mı?

5510 sayılı Kanunun 67'inci maddesine göre istifa eden devlet memurunun istiafasından itibaren on gün süreyle sağlık yardımı alabilecek.

Bununla birlikte 10 günden sonra geriye dönük bir yıl içinde en az 90 gün çalışmasının olması halinde 90 gün daha bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.