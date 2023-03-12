Seçimde aday olacaklar için rehber

TÜRKİYE 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Bu seçimlerde aday olacak kamu görevlilerinin istifa süreci de başladı.



KİMLER İSTİFA ETMELİ?

Aday olmak için 16 Mart saat 17.00'ye kadar istifa etmesi gereken ünvanlar:

Hâkimler ve savcılar, Yüksek yargı organları mensupları, öğretim elemanları, YÖK üyeleri, RTÜK üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, sözleşmeli personel, belediye başkanları, askeri personel...



EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLER NE YAPMALI ?

KAMU görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 16 Mart 2023 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerekmektedir.



BU TARİHTEN ÖNCE İSTİFA OLUR MU?

Yukarıda belirtilen tarih istifa için son tarih olup, bu tarihten önce istifa edilmesine engel bir durum yok. Kurumlar istifayı reddemeyecek.



GÖREVE DÖNME NASIL OLACAK?

Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; eçimlerde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.



DİLEKÇENİN ŞEKLİ NASIL OLMALI!

GÖREVDEN ayrılma dilekçesinin özel bir şekli bulunmamaktadır.

Her dilekçede bulunması gereken şekil özelliklerinin yanında "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 28.

Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum." şeklinde bir ifade yeterli olacak.



İSTİFA EDEN MEMURUN DURUMU NE OLACAK!

Görevlerinden ayrılan memurların görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanmaları mümkün olmadığı gibi bu sürelerin emeklilik bakımından değerlendirilmesine de imkân bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, aday olamamaları ya da aday olup da seçimi kazanamamaları üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak.



DÖNÜŞ DİLEKÇESİ NASIL OLMALI

Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi göreve dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunmamaktadır.



GÖREVE DÖNÜŞTE BELGE İBRAZI NASIL OLMALI

SEÇİMLERE katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayan ya da seçilemeyenlerin tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine ilişkin belge istenmesi halinde ilgililer tarafından konuya ilişkin belge ibraz edilmesi gerekmektedir.