Depremzedenin maaşı devletten

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince, doğal afet bölgesinde alınan önlemler kapsamında, OHAL süresince bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği sağlayacak.

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihi itibariyle iş akdi bulunan, deprem tarihi ve sonrasında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması sebebiyle iş sözleşmesi sona eren ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanacak.

Ayrıca işverenin kısa çalışma başvurusunda bulunmasına rağmen gerekli prim şartlarını taşımaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanabilecekler.

Söz konusu ödemeler için başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Bakanlık tarafından OHAL süresince istihdamın korunmasına ilişkin alınan tedbirler kapsamında istisnai haller dışında işten çıkarmalar yasaklandı.

22.Şubat. 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, OHAL ilan edilen yerlerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi için OHAL süresince fesih yasağı uygulanacak. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan "ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler" fesih yasağının dışında tutulacak.

Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde de iş akdinin sona ermesi, fesih yasağının ihlali anlamına gelmeyecek. Fesih yasağına aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren hakkında, her işçi için bir aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.



BRÜT MAAŞIN YÜZDE 60'I İŞÇİLERE ÖDENECEK

DEPREM bölgelerinde uygulanacak kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlanması için denetim yapılmadan, başvurular üzerinden ödemeler yapılacak. İşçilere Kısa Çalışma Ödeneği ile Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150'si kadar miktar belirleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini yani 15 bin lirayı geçemiyor. Bu yıl için asgari ücretli bir işçi için Kısa Çalışma Ödeneği 6 bin 4 lira 80 kuruş oluyor.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerden, işvereni tarafından; kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile 6/2/2023 tarihi ve sonrasında işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar olağanüstü hal süresini geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Ödemeler, bu madde hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla 4447 sayılı Kanunun 50'nci maddesindeki esaslara göre ödenecek.

Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.