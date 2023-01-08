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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 08 Ocak 2023, Pazar

Yaşı beklemek için tazminat alanlar dikkat!

3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam olur mu? A.K.
1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır.
Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır.
Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı isteyebilir. Ancak Yargıtay'ın değişik kararlarında işçinin tekrar çalışmasında bir sakınca olmadığı, hatta tekrar çalıştıktan sonra işten tazminat alacak şekilde ayrılırken ikinci bir tazminat da alabileceği belirtilmiştir.

Sigorta girişim 1988, prim gün sayım 3400 prim gündür. Malulen emekli olabilmem için girişim ve gün sayım yeterli mi? D.A.
Malûliyet için gerekli olan şartlar, on yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü % 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyet sevkinize istinaden ilgili hastane çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK sağlık kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verecektir. Malulen emeklilikte yaş şartı aranmamaktadır.

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