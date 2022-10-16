Engelli aylığı alanlar dikkat!

Yüzde 50 vergi indiriminden dolayı iki buçuk yıldır emekli maaşı almaktayım. Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam bu maaşım kesilir mi?E.K.

Vergi indiriminden faydalanıp engelli aylığından faydalananların emekli olduktan sonra çalışmalarında herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilmez. Emekli olduktan sonra çalışırken adınıza aktif çalışan primi değil de sosyal güvenlik destek primi ödenir.

Ödenecek olan primin zararı değil faydası olur.



■ 08.01.1990 doğumluyum. İlk kez 15.01.2006 tarihinde, 16 yaşında iken sigortalı olarak çalışmaya başladım. 18 yaşından önceki hizmetlerimin geçerli olmadığını öğrendim. Bu doğru mudur?

Ender Sarı 5510 sayılı Kanuna göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.

15.01.2006 tarihi sigortalılık başlangıç tarihiniz olarak kabul edilmez. Sigortalılık süresinin başlangıcı, 18 yaşını doldurduğunuz 08.01.2008 tarihi olarak esas alınır sigortalılık süresi 08.01.2008 tarihinden aylık talep tarihinize kadar olan süre olarak hesaplanır. Ancak 15.01.2006 tarihinden 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza ödenmiş olan primler yanmaz, bu primler gün sayınıza dahil edilir.