■ Ali Bey, kıdem tazminatı hesaplamasında hangi ödemeler dikkate alınır hangileri alınmaz? G.Ç.
Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemelerdir.
Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dâhil edilir. Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir. Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutulduğunda ödenen ödüller, sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.
■ 1996 yılında bağkura başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödedim. SSK'dan emekli olmama engel mi? B.Y.
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son yedi yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Sizin prim ödenmiş olan son yedi senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır.
Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün ödenmesi gerekir. Son iki yılı yani 720 günü farlı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. Bir sorun çıkmaz.
01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3,5 yıl aranmaz.
Kıdem tazminatına yeni hesap
■ Ali Bey, kıdem tazminatı hesaplamasında hangi ödemeler dikkate alınır hangileri alınmaz? G.Ç.
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