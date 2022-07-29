■ Bir belediyede 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memuru olarak çalışıyorum. Emeklilik hakkımı kazandım ve Ocak ayında emekliliğimi istemeyi düşünüyorum. Fakat ekonomik şartlar yüzünden geçinemezsem ve pişman olursam diye endişeleniyorum. Dilekçemi verdikten sonra emekli olmaktan vazgeçebilir miyim? T.T.
SGK uygulamalarında emeklilik talebinden vazgeçilmesi, yani tahsis talebinden sarfınazar edilmesi mümkündür. Çünkü SGK tarafından sigortalılara ya da bunların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için gerekli koşullardan biri tahsis talebinde bulunmaktır. Bu talep olmadan, diğer bir ifadeyle sigortalı veya hak sahipleri aylık bağlanmasını yazılı olarak istemedikleri sürece, diğer koşullar sağlanmış olsa bile aylık bağlanması mümkün değildir.
Ancak sigortalı veya hak sahiplerinin aylık talebinde bulunduktan sonra bu taleplerinden vazgeçebilmeleri için öncelikle yazılı olarak bunu SGK'ya bildirmeleri gerekir. Talebin SGK'ya intikal ettiği tarihte aylık bağlama işlemi gerçekleşmemişse, emeklilik talebinden vazgeçilebilir.
Ancak 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ilk fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar, yani devlet memurları bakımından farklı bir duruma da değinmek gerekir. Devlet memuru iken kurumları tarafından emekliye sevk onayı alınarak görevleri ile ilişikleri kesilen ve emeklilik belgeleri SGK'ya gönderilenler emeklilik işlemleri sonuçlanmadan kendi iradeleri ile aylık bağlanması taleplerinden vazgeçtiklerini SGK'ya bildirseler bile bu talepleri kabul edilmez ve emeklilik işlemleri sonuçlandırılır.
Emeklilik talebinden vazgeçilebilir mi?
■ Bir belediyede 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memuru olarak çalışıyorum. Emeklilik hakkımı kazandım ve Ocak ayında emekliliğimi istemeyi düşünüyorum. Fakat ekonomik şartlar yüzünden geçinemezsem ve pişman olursam diye endişeleniyorum. Dilekçemi verdikten sonra emekli olmaktan vazgeçebilir miyim? T.T.
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