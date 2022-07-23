Askerlikten sonra işsizlik aylığı ödenir mi?

■ İşsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? V.Y.

Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini almaya başlayabilirsiniz.



■ 3 senedir bir otelde çalışıyorum. Fakat her seferinde yılı doldurmadan 2 aylık izine çıkarıldım. Bu sene 1 saat fazla çalışmadım diye beni işten attılar. Haklarım nedir? O.V.

İşyerinde bir yılı doldurmadan iş sözleşmenizin sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız ancak sezonluk işlerde arka arkaya sözleşme yenilenmiş olduğu için iş sözleşmesi zincirleme akit olarak değerlendirilir ve toplam süre üzerinden kıdeminiz hesaplanır. Haksız olarak işten çıkarıldığınız için kıdem tazminatına hak kazanırsınız.