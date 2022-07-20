Eşiniz çalışmanızı istemiyorsa | 20 Temmuz 2022

■ Özel sektörde çalışan evli bir bayanım. Eşim çalışmamı istemiyor. Ayrılsam tazminat alabilir miyim? Nuran

İş Kanunu'na göre, kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten kendi isteği ile ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Evlilik tarihiniz bir yılı geçmediyse işverenliğe müracaat ederek tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Bunun dışında eşinizin çalışmamanızı istemesi tazminat nedeni sayılmaz.

■ 2014 Eylül'de işe başladım ama sigortamı 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlattılar, sigortasız çalıştığım sürenin tazminatını alabilir miyim? R.K.

İş yerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatının hesabında ilk işe giriş tarihiniz esas alınır. Bunun için de iş mahkemesinde hizmet tespit davası açılarak sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin tespit edilmesi gerekir.

■ 5 yıldır bir limited şirketinde satış müdürü olarak çalışıyorum. İşe giriş kaydımı 9112 büro işçisi olarak girmişler. Nasıl bir yol izlemem gerekir? K.C.

İş Kanunu'na göre; işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa sözleşme haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir. Hukukun genel prensibi gereğince bir iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumu ispat edebiliyorsanız tazminat alabilirsiniz.