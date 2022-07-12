Çalışma koşullarında esaslı değişiklik olur mu?

■ Çalışma koşullarımda değişiklik yapılmak isteniyor. İşverenin buna hakkı var mıdır? Benim ne gibi haklarım var? S.G.

İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşyeri uygulamaları ile oluşan iş şartı, işverence işçi aleyhine değiştirilemez. İş Kanunu'nun 22. Maddesi uyarınca, yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. ve 21. Madde hükümlerine göre dava açabilir.



■ 03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerliği 27.02.1989'da yaptım. Ne zaman emekli olurum? İ.A.

25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. 15 ay borçlanma ile 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim güne tabi olursunuz.