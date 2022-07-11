Ölen kişinin borcu mirasçıya kalır mı?

■ Babamın ve amcamın bir limited şirketleri vardı. Her ikisi de vefat etti. Ben bu işi devam ettirmedim. Şirketin SGK'ya para cezası borcu olduğunu öğrendim. Benden tahsil edilir mi?

Anayasa'nın 38. maddesine göre 'ceza sorumluluğu şahsidir.' Yani şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden verilen cezalar yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilebilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre de ceza sorumluluğu şahsidir ve kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle gerçek kişi işverenin ölümü halinde kesilmiş ve tahakkuk etmiş idari para cezaları terkin edilir veya kesilerek tahakkuk edecek ise kesilmez. Dolayısıyla, gerçek kişi işverenlerin ölümü halinde, daha önce işlemiş oldukları fiillerden dolayı uygulanmış olan idari para cezaları iptal edilir. Tüzel kişi işverenler bakımından ise işverenlik tüzel kişiye aittir ve ortaklar ve/ veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde tahakkuk etmemiş idari para cezaları bakımından tüzel kişilik adına idari para cezası uygulanır. Ancak tüzel kişilere yönelik verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen sorumlu tutulan ortaklar ve/veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, mirasçılarından para cezası tahsil edilmez.