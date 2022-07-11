■ Babamın ve amcamın bir limited şirketleri vardı. Her ikisi de vefat etti. Ben bu işi devam ettirmedim. Şirketin SGK'ya para cezası borcu olduğunu öğrendim. Benden tahsil edilir mi?
Anayasa'nın 38. maddesine göre 'ceza sorumluluğu şahsidir.' Yani şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden verilen cezalar yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilebilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre de ceza sorumluluğu şahsidir ve kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle gerçek kişi işverenin ölümü halinde kesilmiş ve tahakkuk etmiş idari para cezaları terkin edilir veya kesilerek tahakkuk edecek ise kesilmez. Dolayısıyla, gerçek kişi işverenlerin ölümü halinde, daha önce işlemiş oldukları fiillerden dolayı uygulanmış olan idari para cezaları iptal edilir. Tüzel kişi işverenler bakımından ise işverenlik tüzel kişiye aittir ve ortaklar ve/ veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde tahakkuk etmemiş idari para cezaları bakımından tüzel kişilik adına idari para cezası uygulanır. Ancak tüzel kişilere yönelik verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen sorumlu tutulan ortaklar ve/veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, mirasçılarından para cezası tahsil edilmez.
Ölen kişinin borcu mirasçıya kalır mı?
■ Babamın ve amcamın bir limited şirketleri vardı. Her ikisi de vefat etti. Ben bu işi devam ettirmedim. Şirketin SGK'ya para cezası borcu olduğunu öğrendim. Benden tahsil edilir mi?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Çıraklık okulundan alınan girişin faydası 10 Temmuz 2022, Pazar ■ Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996 'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi...
- Evlenme ödeneği 03 Temmuz 2022, Pazar ■ Rahmetli babamdan dolayı ölüm aylığı alıyordum. 2021 yılı Eylül ayında evlendim ve bu nedenle aylığım kesildi...
- İşten ayrılanların sağlık yardımı 02 Temmuz 2022, Cumartesi Çalıştığım işyerinden ayrıldım ve bir süre dinlenmek istediğim için yeni bir iş arayışım yok. Ancak bu süreçte...
- Ücret ödenmezse fesih hakkı doğar 29 Haziran 2022, Çarşamba ■ Özel bir şirkette çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı ödeyemiyor, geciktiriyor. Ayrılırsak tazminat alabilir miyiz?...
- İzin almadan devamsızlık yapanlar dikkat 26 Haziran 2022, Pazar ■ Amirlerinden izin almadan sık sık devamsızlık yapan işçiye ne yapılabilir? İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin...
- Çıraklık okulundan alınan girişin faydası
- Evlenme ödeneği
- İşten ayrılanların sağlık yardımı
- Ücret ödenmezse fesih hakkı doğar
- İzin almadan devamsızlık yapanlar dikkat
- Çalışana sigorta yapmamanın cezası
- Askerlik borçlanması | 20 Haziran 2022
- Gece çalışanın mesaisi farklı olur
- İşe iadenin şartları
- Dernek yöneticileri sigortalı olmak zorunda mı?